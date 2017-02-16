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مصر تبدأ تطبيق السعر الجديد للدولار الجمركي

مصر تبدأ تطبيق السعر الجديد للدولار الجمركي
مصر تبدأ تطبيق السعر الجديد للدولار الجمركي
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  • الخميس 16 فبراير 2017 09:46
بدأت مصر، يوم الخميس، العمل بسعر الدولار الجمركي الجديد عند 16 جنيها مقارنة مع السعر السابق الذي وصل إلى 18.5 جنيها.

وذكرت مصلحة الجمارك، ليلة الأربعاء، أن العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي، سيستمر حتى نهاية فبراير، على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية، بما فيها الدولار اعتبارا من أول شهر مارس 2017 ، وبصفة نصف شهرية.

ويتحدد الدولار الجمركي في ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية،بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.
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