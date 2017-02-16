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النفط يتراجع

النفط يتراجع
النفط يتراجع
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  • الخميس 16 فبراير 2017 09:44
تراجع النفط، الخميس، بعد زيادة مخزونات الوقود وإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، لكن خفض الإمدادات الذي تطبقه منظمة "أوبك" حال دون مزيد من الانخفاض في الأسعار.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 55.69 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 6 سنتات عن الجلسة السابقة، وفق وكالة "رويترز".

وفي السياق ذاته، انخفض خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 10 سنتات ليصبح 53.01 دولار للبرميل.
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