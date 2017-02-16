النفط يتراجع

تراجع النفط، الخميس، بعد زيادة مخزونات الوقود وإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، لكن خفض الإمدادات الذي تطبقه منظمة "أوبك" حال دون مزيد من الانخفاض في الأسعار.



وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 55.69 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 6 سنتات عن الجلسة السابقة، وفق وكالة "رويترز".



وفي السياق ذاته، انخفض خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 10 سنتات ليصبح 53.01 دولار للبرميل.