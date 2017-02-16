من سيتسلم جثة الأخ القتيل لزعيم كوريا الشمالية؟

قال نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد حميدي، الخميس، إن بلاده قد تسلم جثة كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي لبلاده، بعد إتمام التحقيق في عملية الاغتيال التي أودت بحياته يوم الاثنين.



وأوضح حميدي للصحفيين في العاصمة كوالالمبور:" بعد استكمال كل الإجراءات الطبية وتلك التي اتخذتها الشرطة قد نسلم الجثة لأقاربه من خلال السفارة"، في إشارة إلى سفارة بيونغيانغ في ماليزيا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".



وكان كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، اغتيل الاثنين بعد تعرضه لجرعة سامة في مطار كوالالمبور عن طريق عميلتين سريتين.