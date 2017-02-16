تصفح جريدة البلد
الجمعة 17 شباط 2017
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار دولية
من سيتسلم جثة الأخ القتيل لزعيم كوريا الشمالية؟
من سيتسلم جثة الأخ القتيل لزعيم كوريا الشمالية؟
من سيتسلم جثة الأخ القتيل لزعيم كوريا الشمالية؟
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الخميس 16 فبراير 2017 09:40
قال نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد حميدي، الخميس، إن بلاده قد تسلم جثة كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي لبلاده، بعد إتمام التحقيق في عملية الاغتيال التي أودت بحياته يوم الاثنين.
وأوضح حميدي للصحفيين في العاصمة كوالالمبور:" بعد استكمال كل الإجراءات الطبية وتلك التي اتخذتها الشرطة قد نسلم الجثة لأقاربه من خلال السفارة"، في إشارة إلى سفارة بيونغيانغ في ماليزيا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وكان كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، اغتيل الاثنين بعد تعرضه لجرعة سامة في مطار كوالالمبور عن طريق عميلتين سريتين.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
9 + 2 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
اليسا تلهب ليل العاشقين... وهذا ما حصل مع والدتها بعد الحفل!
الاربعاء 15 شباط 2017
لقاء فكري إسلامي- مسيحي
الاثنين 13 شباط 2017
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011