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الجيش التركي ينهي معركة الباب في سورية

الجيش التركي ينهي معركة الباب في سورية
الجيش التركي ينهي معركة الباب في سورية
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  • الخميس 16 فبراير 2017 09:37
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، خلوصي آكار، يوم الخميس، انتهاء معركة مدينة الباب، شمالي سوريا.

وذكر آكار، في تصريح من قطر، بعيد لقاء رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم، "هنيئا، العملية انتهت، ونحن الآن نقوم بتنظيف المنطقة من المفخخات".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال، يوم الإثنين، إن قوات بلاده وصلت إلى وسط مدينة الباب، وأن المعركة شارفت على نهايتها.
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