موجة الصقيع تنحسر السبت

ينحسر الطقس غير المستقر تدريجيا اليوم مع بقاء درجات الحرارة ما دون معدلاتها لغاية يوم السبت.





والطقس لليوم على والايام المقبلة سيكون على الشكل التالي:





▪الخميس 16 شباط: غائم اجمالا وبارد تتساقط أمطار متفرقة صباحا فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ٨٠٠م -٩٠٠م عند توفر الهطول، يبدأ الطقس بالتحسن ظهرا الرياح شمالية غربية ٤٠كم/س والضغط الجوي ١٠١٧ hpa يستقر الطقس تدريجياً ويتكون الجليد على ٧٠٠م ليلا







▪الجمعة 17 شباط: مستقر وبارد جدا صباحا مشمس مع رياح شمالية باردة ويتكون جليد على ٦٠٠م فجرا حرارة السواحل من ٦ الى ١٣







▪السبت طقس مستقر مع ارتفاع الحرارة وبقاء الأجواء باردة حرارة السواحل من ٧ الى ١٥