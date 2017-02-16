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موجة الصقيع تنحسر السبت
موجة الصقيع تنحسر السبت
موجة الصقيع تنحسر السبت
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الخميس 16 فبراير 2017 09:32
ينحسر الطقس غير المستقر تدريجيا اليوم مع بقاء درجات الحرارة ما دون معدلاتها لغاية يوم السبت.
والطقس لليوم على والايام المقبلة سيكون على الشكل التالي:
▪الخميس 16 شباط: غائم اجمالا وبارد تتساقط أمطار متفرقة صباحا فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ٨٠٠م -٩٠٠م عند توفر الهطول، يبدأ الطقس بالتحسن ظهرا الرياح شمالية غربية ٤٠كم/س والضغط الجوي ١٠١٧ hpa يستقر الطقس تدريجياً ويتكون الجليد على ٧٠٠م ليلا
▪الجمعة 17 شباط: مستقر وبارد جدا صباحا مشمس مع رياح شمالية باردة ويتكون جليد على ٦٠٠م فجرا حرارة السواحل من ٦ الى ١٣
▪السبت طقس مستقر مع ارتفاع الحرارة وبقاء الأجواء باردة حرارة السواحل من ٧ الى ١٥
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