موسى: لا بد من معالجة الهدر لتأمين واردات للخزينة

شدد النائب ميشال موسى في حديث لاذاعة "صوت لبنان - 93,3" على "أهميةاقرار الموازنة بعد الغياب الطويل"، لافتا الى "ان الاشكالية تكمن بالبنود المتعلقة بزيادة الضرائب، وتلك المتصلة بفصل سلسلة الرتب والرواتب وتأمين مواردها بشكل مستقل".



ورأى ان "احدا لا يمكنه تحمل ضرائب كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي، ولا بد من أن تكون هناك قدرة على التعاطي مع الهدر في الدولة لتأمين واردات للخزينة"، راميا الكرة في ملعب الحكومة "التي عليها وضع الهيكلية".



وفي شأن قانون الانتخاب، تحدث موسى عن "تطور بارز في موقف جنبلاط مع قبوله بشيء من النسبية"، آملا ب"أن تفتح افق جديدة في النقاش بين الاطراف لإقرار القانون الانتخابي العتيد".