حوري: للمواءمة بين النفقات والواردات في الموازنة

رأى النائب عمار حوري في حديث لاذاعة "صوت لبنان 93,3 "ان هدف الموازنة تحسين الواردات وايقاف الهدر وتفعيل الجباية واستحداث موارد جديدة لا تشكل ثقلا على المواطن"، مذكرا بالتزامات الدولة والاستثمارات التي يجب أن تقوم بها في أكثر من مجال، ومشددا على ضرورة المواءمة بين النفقات والواردات.



وتطرق حوري "الى المباحثات الجارية حول قانون الانتخاب فأوضح "ان النقاش عاد اليوم الى مشروع القانون المقدم من تيار المستقبل، اللقاء الديمقراطي، وحزب القوات اللبنانية وعدد من المستقلين"، ولفت حوري الى "ان النقاش تمكن من معالجة الهواجس وقدم حلا معقولا يشكل نقطة التقاء ما بين القوى السياسية"، مضيفا: "ان فكرة دمج الشوف وعالية واحدة من الافكار المطروحة، لكن لا يمكن الغاء هواجس فريق واستحداث هواجس لدى فريق آخر"، ولافتا الى "ان التنازلات يجب أن تكون نحو المساحة المشتركة".



وأكد حوري "أن امكانية الوصول لقانون جديد قبل نهاية الشهر ممكنة اذا اتفقنا على اعادة تفعيل مؤسسات الدولة".