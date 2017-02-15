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ماذا بين حسن الشافعي وميسي واطفال الشوارع؟

ماذا بين حسن الشافعي وميسي واطفال الشوارع؟
ماذا بين حسن الشافعي وميسي واطفال الشوارع؟
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  • الاربعاء 15 فبراير 2017 11:11

اعلن الموزع الموسيقي حسن الشافعي وعضو لجنة تحكيم برنامج "اراب ايدول" انه سيكون جزءا من حملة Tour n’cure التي تهدف إلى القضاء على فيروس "الكبد سي" والتي تعتبر مصر الدولة الرائدة حاليا في علاج الفيروس. اضاف انه سيكون سفيرا للحملة والمؤلف الموسيقي للاعلان الخاص بها فيما سيكون لاعب كرم القدم ميسي سفيرها العالمي. على صعيد اخر اعلن حسن انه يبذلقصارى جهده للعمل على ظاهرة اطفال الشوارع، من خلال التواصل مع المسؤولين لتنظيم حملات تقضي على هذه الظاهرة لأنه من غير المقبول ان يكون الشارع مكانا للاطفال مهما كان وضع اهله صعبا. اضاف:"هؤلاء الاطفال من حقهم التعلم والعيش في منزل يقيهم من البرد".

 

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