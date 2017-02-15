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اليسا تلهب ليل العاشقين... وهذا ما حصل مع والدتها بعد الحفل!

اليسا تلهب ليل العاشقين... وهذا ما حصل مع والدتها بعد الحفل!
اليسا تلهب ليل العاشقين... وهذا ما حصل مع والدتها بعد الحفل!
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  • الاربعاء 15 فبراير 2017 08:47

احيت النجمة اليسا حفل عيد العشاق في فندق "الفور سيزنز" ليلة السبت الماضي قدمت فيه أجمل اغنيات الحب والغرام. اليسا التي تألقت بفستان أحمر من تصميم "فالنتينو" تميزت بعفويتها وتفاعل الجمهور الحاضر الذي نقلته إلى عالم من الاحلام. وقدمت في المناسبة مجموعة من اغنياتها الخاصة واغنيات السيدة فيروز التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحاضرين. وقدمت في المناسبة وردة إلى حبيبها التي تعيش معه اجمل قصة حب. وفي مشهد مؤثر للغاية التقت اليسا والدتها بعد انتهاء الحفل، عانقتها بحرارة وسط دعوات الأم لابنتها بدوام النجاح والتألق والصحة.  

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