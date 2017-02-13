لقاء فكري إسلامي- مسيحي

تحت عنوان "الجسر الذي يجمعنا" نظّم "ملتقى رجال الدين في ساحل المتن الشمالي" بالتعاون مع "منتدى الشرق للتعددية" ندوة فكرية في مقر المنتدى في الزلقا، بمشاركة نخبة من رجال الدين المسلمين و المسيحيين وحشد من الشخصيات الإجتماعية ورجال الفكر والصحافة .

افتتحت الندوة بكلمة للشيخ محمد علي الحاج العاملي إمام مسجد الامام علي في سد البوشرية الذي تحدث عن خلفية تأسيس "ملتقى رجال الدين في ساحل المتن الشمالي" الذي يسعى لبث مفاهيم السلام و المودة بين المختلفين دينيا، من مسلمين ومسيحيين، علمًا أن هذا اللقاء منحصر نشاطه في ساحل المتن ".

بعدها كانت كلمة اليونانية ڤاسولا ريدن مؤسّسة جماعة "الحياة الحقيقية بالله"، التي شرحت مبادئها الداعية لتعزيز أواصر المحبة بين مختلف شعوب الأرض، مشيرة الى "أهمية الإهتمام بالجوانب الروحية في حياتنا المعاصرة حيث طغت المادة على الروح لا سيما في البلاد الأوروبية"، كما تحدثت عن "بيوت مريم" التي تعنى بمساعدة المحتاجين، و المنتشرة في 33 بلدًا ".

بدوره، تحدث رئيس "منتدى الشرق للتعددية" كميل شمعون عن مفهوم التعددية الذي اتخذه المنتدى كعنوان له "في هذه المرحلة التي يراد فيها القضاء على كل أشكال التنوعات التي تزخر بها منطقتنا"، مؤكدًا "ان التعددية هي فعل ايمان يومي، فيجب ان نذكّر دائما بعضنا بتنوّعنا، وبأن لدينا رغبة بقبول الآخر، على الا يكون هذا القبول وكأنه فرض واجب، ولكن منطق القناعة بأن الاخر يشكّل قيمة مضافة ".

من جهته، اعتبر الأب رويس الأورشليمي راعي الكنيسة القبطية في سن الفيل ان "المساحة الروحية المشتركة بين الأديان كافة تمثل واحة كبيرة جدا، وينبغي أن ينطلق المتديّنون من هذه الركيزة الإيمانية، من دون الوقوف عند القضايا السطحية غير ذات الأهمية التي تولّد حساسيات بين المختلفين ".

أما الأب السويسري رولف فرأى "أن المحبة هي عمدة الدين وحياته، و مبرّر وجوده، وقد آن للبشرية أن تعي أهمية تكامل كافة الأديان و الثقافات، التي يفترض بها أنها تسعى لخير البشر ".

ثم كانت مداخلات لكل من مسؤول بيروت في الجماعة الإسلامية عمر المصري، وراعي كنيسة رجاء الأمم الإنجيلية في برج حمود القس نقولا أيوب، وعضو "اللقاء الروحي" الشيخ وليد علامة، والأب طوني خوري، والشيخ إبراهيم إبراهيم إمام وخطيب مسجد السعديات، وعضو الهيئة التنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي في الشمال المهندس جلال أسعد، والأب أغابيوس كفوري كاهن كنيسة النبي إيليا في ساحة الشهداء، والشيخ صالح حامد رئيس "جمعية الفكر و الحياة" في المنية، والأب أميل أبو مراد كاهن المنصف للروم الأرثوذكس، والأب فادي الخوند .

وركّزت المداخلات على مفاهيم الأديان الرسالية السامية التي تسعى لعالم تسوده المحبة والإخاء والسلام .