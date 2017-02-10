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مفاجأة صادمة عن زواج السندريللا وعبد الحليم

مفاجأة صادمة عن زواج السندريللا وعبد الحليم
مفاجأة صادمة عن زواج السندريللا وعبد الحليم
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  • الجمعة 10 فبراير 2017 14:02

اقامت جنجاه شقيقة السندريللا سعاد حسني ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة توقيع كتابها "سعاد- أسرار الجريمة الخفية". واعلنت جنجاه عن مفاجأة جديدة عن قسمية الزواج العرفي بين سعاد حسني وعبد الحليم حافظ. جنجاه قالت ان القسيمة كانت موقعة بالالة الكاتبة وليس بخط اليد، وأن مسمى مصر وقتها كان الجمهورية العربية المتحدة، وليس جمهورية مصر العربية، وأن عقد الزواج كان موقعاً أيضاً من شيخ الأزهر . اضافت جنجاه أنها وجدت قسيمة الزواج بعد وفاة سعاد، وأن عبد الحليم كان له دور في إنقاذها من مراكز القوى، عندما تزوجها لمدة خمس سنوات من عام 1960و 1965 .

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