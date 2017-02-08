"حوار للحياة وللمصالحة"... من أجل مدينة تشبه أهلها

رغم أنهم كثُر أولئك الذين ألبسوها على مدى السنوات الماضية ثوباً لا يليق بجمالها، ولا بطيبة أهلها، ثوباً لم يكن يوماً على مقاس المحبة التي تنتشر في أروقةٍ لم تعرف الإنماء المتوازن يوماً... فما زالت تؤكد يومًا بعد يوم وبهمة أبنائها الذين يؤمنون بها، بأنها عاصمة لبنان الثانية، ومنارة للعيش المشترك، الذي طالت عبثاً محاولات "أعدقاء" السياسة لإخماده... ولا زالت كذلك شاء من شاء وأبى من أبى، وهو الأمر الذي تحاول بعض الجمعيات التأكيد عليه مراراً وتكراراً، لتغيير الصورة النمطية التي ألصقت مع سبق الإصرار والترصد اسم فيحاء لبنان بالتطرف الذي لا يشبه نقاء أهلها، ولا حتى طيبة قلب ذاك الشاب الذي غُرر به وحمل السلاح بوجه شريكه في الوطن في لحظة جوع، وجع أو جهل.



تتويجًا للعمل المشترك الذي قام به كهنة وشيوخ من طرابلس والشمال على مدى ستة أشهر، "حيث تعاونوا على بناء شبكة تواصل مستدامة تهدف إلى ترسيخ الثقة وتبادل المعرفة من أجل بناء جسر تواصل بين رجال دين من الطوائف السنية والعلوية والمارونية والأرثوذكسية". تنظم جمعيّة "حوار للحياة وللمصالحة – DLR" مؤتمرها الختامي لهذه المرحلة تحت عنوان " الشبكة المستدامة لرجال الدين في الشمال".



أهمية المشروع

ويُعتبر مشروع "الشبكة المستدامة لرجال الدين في الشمال" من أهم المشاريع التي أطلقتها جمعية "حوار للحياة وللمصالحة" كونه خلق شبكة تواصل ما بين مجموعة من رجال الدين في شمال لبنان، تضم الطوائف والمذاهب المختلفة. وعن المشروع يتحدث لـ"البلد" مؤسس ورئيس الجمعية الأستاذ الجامعي زياد فهد. فما يميز هذه الشبكة أنها "مستدامة" ليست لقاء عابراً على حافة الانفتاح، أو محاضرة مرحلية، "بل هناك لقاءات دائمة وتواصل مستمر وورشات عمل دورية ترتكز على مناقشة مواضيع عابرة لكل الحواجز وعلى رأسها الدينية". مثل مواجهة إشكاليات العنف عند الشباب، التطرف، الراديكاليات، الإصغاء الفعال، (حيث تؤكد دراسات علم النفس والاجتماع الحديثة أهمية تعلم كيفية الإصغاء بشكل ملائم للطرف الآخر)، وتعليم رجال الدين فن الوساطة وكيفية حل النزاعات وتفادي تفاقم المشاكل، وأهمية استعمال مواقع التواصل الاجتماعي كأدوات لنشر فكر الانفتاح والتعايش المشترك.

لماذا رجال الدين؟ ولماذا طرابلس؟ ولعلهما سؤالان يطرحان نفسهيما هنا... يجيب فهد "لأن رجال الدين يُعتبرون من قادات المجتمع اللبناني ومن الفئات المسؤولة عن المجتمع، ويتمتعون بقدرة من حيث مواقعهم الدينية وغيرها، لأن يؤثروا ويطالوا شريحة واسعة من المجتمع اللبناني". أما اختيار الجمعية لمدينة طرابلس لتكون قاعدة لانطلاق مشروعها، فذلك يعود لما مرت به طرابلس تحديدا من نزاعات وخلافات وحروب باسم الدين والتطرف. ويؤكد فهد أن من أهداف الجمعية إيصال هذه الأفكار إلى كل مناطق لبنان وليس فقط الى شماله.



أهداف الجمعية

وعن جمعية "حوار للحياة وللمصالحة" يلفت مؤسسها ورئيسها إلى أنها تأسست في العام 2010 لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو "الإيمان ونشر كرامة التنوع"، وتعزيز ثقافة الحوار في الأوساط الشبابية في لبنان، والتقارب ما بين الحضارات، الثقافات، البيئات ولا سيما الأديان المختلفة. وتضم اليوم حوالى 100 متطوع. وتتمحور مشاريعها ونشاطاتها في الإطار نفسه. ومن أهم النشاطات الأخرى التي قامت بها الجمعية "أكاديمية حوار الأديان"، وهي التي "تخرّج سنويا جيلا أكاديميًا لحوار الأديان، يضم شبانا وفتيات لديهم رغبة في التواصل والتعرف على الآخر المختلف، وبالتالي اكتشاف روعة التنوع". وتتركز نشاطات هذا المشروع على تعريف المشاركين بكيفية تقبّل الآخر المختلف في الثقافة والبيئة والدين والتفكير، وإيجاد نقاط تلاقٍ تجمع بينهم لينطلقوا منها إلى حياة مختلفة وبالتالي يحاولون نشر هذا الفكر المنفتح في بيئاتهم ومجتمعاتهم المصغرة.



إنهاء مرحلة

وبالعودة إلى مؤتمر السبت المقبل، الذي يصفه فهد بأنه "إنهاء لمرحلة من مشروع الشبكة المستدامة لرجال الدين في الشمال"، وسيتضمن المؤتمر الختامي لهذه المرحلة التذكير بأهم المحطات التي مرّت بها هذه الشبكة خلال المرحلة الممتدة من شباط العام الماضي. والتأكيد على استمراية الجمعية بنهجها المعتمد على نشر ثقافة الوعي والانفتاح في لبنان. وتأكيداً على الاستمرارية ستطلق الجمعية يوم السبت هاشتاغ #المشوار_مكمل . ويؤكد فهد أن "المشوار مكمل" كجمعية في توسيع نطاقها على امتداد كل المناطق اللبنانية، وكمشروع مع رجال الدين في الشمال. حيث سيتم تقسيم هذه الشبكة المستدامة إلى 5 مجموعات "مجموعة تطال مدارس طرابلس، مجموعة ثانية تطال مدارس الكورة، مجموعة ثالثة تطال بعض الجامعات في شمال لبنان، مجموعة رابعة تهتم بالطلاب الذين يتهيأون ليصبحوا رجال دين ومسؤولين روحيين في المستقبل، ومجموعة خامسة تهتم بفئات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في طرابلس".



موعد جديد

كما وتضرب جمعية "حوار للحياة وللمصالحة – DLR" موعدا لها مع كل المهتمين بثقافة الانفتاح وتقبل الآخر المختلف ونشرها، في صيف العام الحالي، عبر إطلاق تاسع أكاديمة لحوار الأديان (2017)... ويمكن للمهتمين التواصل مع مواقع الجمعية الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم (DLRLEBANON).