قيادات "المستقبل" للحريري: لا تخض الانتخابات من دون مراد

المؤكد الوحيد انّ حجم الافادة التي يمكن ان يحصل عليها تيار "المستقبل" في البقاع الغربي في حال تحالفه مع رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد في الانتخابات المقبلة، يفوق بأشواط ما يمكن ان يثمره الاخير جراء التحالف، وخصوصاً انّ القيادات الكبرى في "المستقبل" لا تنفك عن اسداء النصح للرئيس سعد الحريري بعدم خوض الانتخابات الاّ من بوابة معاليه.

لا يبدو المشهد الانتخابي في البقاع الغربي واضح المعالم من حيث طبيعة التحالفات السياسية، خلافاً لبقية المناطق بحيث لم تحدد اي من الاحزاب الرئيسة في المنطقة خياراتها. ينتظر الافرقاء الاتفاق على شكل القانون الانتخابي الذي ستجرى على اساسه الانتخابات، وخصوصاً انّ شرخاً كبيراً يكمن ما بين خيارات تيار "المستقبل" الذي يتمسك باي طروحات على اساس "الستين" او ما يشبهه من جهة، وخيارات الوزير السابق عبد الرحيم مراد المدافع الشرس عن "النسبية" من جهة اخرى .

مد اليد

بالعودة قليلاً الى الوراء، فانّ مراد عمل على انتهاج سياسة مد اليد لخصومه في السياسة والحلفاء، فلم يوفر مناسبة الاّ وأعلن فيها عن دعوات مستمرة لحوار على مستوى الطائفة السنية، وترجم ذلك من خلال سلسلة تحركات كان ابرزها زيارة الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، بعد قطيعة سياسية استمرت سنوات. مسألة استغلها كثيرون على مستوى دعاية اعلامية ليس اكثر، وخصوصاً تيار "المستقبل" الذي ترك الاول على ساحة التقارب السني وحيداً، قاطعاً الطريق على اي محاولات جديدة قد تثمر عن صفوف متراصة من ترتيبات تلحظ البيت السني، لتأتي مرحلة تشكيل الحكومة وتوزير النائب جمال الجراج وزيراً لتزيد الطين بلة على مستوى العلاقة غير المتينة بين الطرفين. فتوزير الجراح قطع الطريق على اي اسم وزير سني آخر من البقاع الغربي، ويتقاطع ذلك مع خروج مراد بشكل غير مباشر من دائرة ما يُعرف بـ"الثامن من آذار"، فهو ليس شريكا في حكومة تضم "القوات" و"الكتائب"، تنقل مصادر "حزب الاتحاد"، لـ"البلد"، مشيرة الى انّه على مستوى الانتخابات النقابية، فغالباً ما لم يكن الحزب متحالفاً مع اقطاب من الثامن من آذار- انتخابات نقابة المعلمين الاخيرة في البقاع الغربي ".

تحالف انتخابي

غير انّ الحالة الانتخابية النيابية تختلف بشكل جذري عن معظم ما سبق، تتابع المصادر، معتبرة انّ رئيس الحزب كان يتحدث من اجل مصلحة الطائفة عندما تقارب مع "المستقبل" وآخرين، ولكن التيار الازرق "خذلنا"، وفي حين كان ابو حسين يمد اليد، "قام هؤلاء بكسرها، وخصوصاً على مستوى نواب البقاع الذين لا مصلحة لديهم بتقارب رئيس الاتحاد مع الرئيس الحريري، على الرغم من انّ القيادات الكبرى في المستقبل تنصح الحريري بشكل دائم الّا يخوض الانتخابات في البقاع الغربي من دون الوزير عبد الرحيم مراد، غير انّ نواب البقاع ليسوا مرتاحين الى ذلك ".

مصلحة الطائفة

وبحسب المصادر فانّ الخلاف ليس على مستوى شخص الرئيس الحريري، بل "لجهة بعض النواب والشخصيات السياسية في المنطقة التي تسعى للتخريب بما يتلاءم مع مصلحتها الشخصية دون الالتفات لمصلحة البلد والطائفة". الى ذلك، يقارن المتابعون طبيعة العمل السياسي والخدماتي الذي يقدمه الفريقان في المنطقة، "المستقبل ضعيف، بينما يعلم الجميع الحيثية الشعبوية التي يتمتع بها ابو حسين". الى ذلك، تشير مصادر حزب الاتحاد الى انّ ابو حسين لن يقفل بابه في وجه اي تحالفات قد تثمر عن مصلحة المنطقة، "هو سابقاً زار الحريري، والاخير لم يرد الزيارة، وعلى الرغم من ذلك فكل الاحتمالات على صعيد التحالف مفتوحة، وايًا كانت النتيجة فانّ مراد سيكون قائدها ".

خسارة

امّا عن الخاسر الاكبر في حال تحالف مراد مع "المستقبل"، فتشير المصادر الى انّ اول الخاسرين هم نواب البقاع الغربي، "الذين لن يكونوا رأس حربة في الانتخابات المقبلة". واي صيغة انتخابية تناسب حزب الاتحاد؟، "النسبية هي الخيار الامثل لكل اللبنانيين، وهو ما نطالب به ونحارب من اجله، ولكن ان بقي النظام الاكثري قائماً سوف نكون مستفيدين، فنحن اليوم الاقوى على الساحة والشعب يعرف تماماً ما يريد وما هي خياراته ".

وكان مراد قد دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للضغط على القوى السياسية من اجل اجراء استفتاء شعبي لتحديد خيارات الشعب وتصويتهم لصالح مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة، لاعتباره بانّ قانون الانتخاب "هو الكفيل بنقلنا الى الجمهورية الثانية ".