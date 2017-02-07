"كتائب" سامي... "إجر بالبور وإجر بالفلاحة"!

الياس قطار

في حال تطبيق نظرية “القوة والفعل” الأرسطية على موقف حزب الكتائب من قانون الانتخاب، يتبيّن أن قمحة رفض الستين هي سنبلة بالقوّة، ولا تصبح بالفعل إلا عندما تجد بعض ترجماتها العملية على غرار التماهي مثلًا مع موقف الثنائية المسيحية الرافضة هي الأخرى لأي مظهرٍ من مظاهر قانون الستين أو التمديد على السواء.

لا ينفكّ رئيس الحزب الشاب يتلاقى مع الموقف المسيحي العام من دون أن تكون لهذا التناغم الطارئ مفاعيلُ ملموسة. يقول بعضهم إن الضياع الذي يعيشه “الكتائب” في صفوف المعارضة يظلمه ويظلم حجمه التمثيلي لا سيّما أن الجهات التي يلجأ اليها سامي الجميل لا توازيهما من حيث التاريخ والكودرة والتمثيلين الشعبي والبرلماني على غرار “الأحرار” في الأمس القريب واللقاء التشاوري اليوم.

تراكم الخسارات

لا يتردّد كثيرون في توظيف موقف الجميل أمس، الرافض للستين والدافع بقوّة في اتّجاه قانون يؤمّن صحة التمثيل، في إطار حفظ مقعدٍ له في المتن وآخر في زحلة وآخر في بيروت من خلال خشبة خلاص النسبية، ليقينه بأن بقاءه خارج السرب المسيحي معارضًا معترضًا سيكون كفيلًا بتراكم خساراته التشريعية بعد التنفيذية، لذا تجده يحفظ ماء الوجه ويعود الى تكتيك رسم خطوط الرجعة من خلال سياسة الاحتماء برئيس الجمهورية ووضع كامل ثقته فيه والتماهي أخيرًا مع ما يدفع هو في اتجاهه إضافة الى ما حاول الحليفان المسيحيان إرساءه بشأن القانون الانتخابي المختلط واللذان سعيا الى ضمّ الكتائب الى صفّيْهما بلا جدوى أو قلْ أفلحا من بعيد وليس موقف سامي المتصالح مع ما ينطق به العونيون والقواتيون سوى خير مثال.

خصوصيّة انتخابيّة...

عمليًا، أي قانون يناسب الكتائبيين اليوم؟ يحتفظ حزب “الله والوطن والعائلة” لنفسه بخصوصيّة انتخابية قد لا تتوفّر في أقرب منافسيه مسيحيًا (المردة) ألا وهي الانفلاشية أي بمعنى آخر الشعبية على سِعة الوطن وهي نقطة الضعف لدى حزب رجل بنشعي. حتى الساعة لا يجيد الجميل الابن الاستفادة من هذه الخصوصيّة أو ربّما يعوّل على قانونٍ مختلط تخترقه النسبية للاحتفاظ ببعض المقاعد التمثيليّة التي قد يكون أيٌّ منها غير مضمون على أساس القانون الأكثري في حال تمّ إرساء تحالفات عونية-قواتية ثنائية في دوائر حساسة كبيروت الأولى والمتن وزحلة، فتتوالى حينها الصفعات على الصيفي وبكفيا، وتنطبق عليهما صيغة “إقفال بيت سياسي عريق” وهو ما ستكون عليه الحال بالنسبة الى دوري شمعون في الشوف.

وجد ضالّته...

في الأمس، وجد سامي الجميل ضالّته في محطةٍ جديدة: الرئيس السابق ميشال سليمان. لم يعد أحدٌ يفهم حتى من “أبناء البيعة” لمَ كلّ هذه المحطات “الباهتة” كمن يريد الشرب من النهر فيحوم حوله ويحاول انتظار عاصفة ترمي بالماء صوبه. لمَ لا يتصالح الجميل مع نفسه ويريح كوادر حزبه وأبناءه ويتوجّه الى المسيحيَّين القويَّين معلنًا تناغمه معهما أقله في الملف الانتخابي؟ كثيرة هي الحسابات التي تمنعه وعلى رأسها عنفوانُه الذي لا يستسيغه كثيرون حتى من أبناء الحزب بعدما ثبُت أن نتائجه غير مجدية وأن جلّ ما أثمره إنما هو البقاء خارج أي معادلة سياسية والحكومة خير مثال وربما غدًا مجلس النواب الذي لن تطأه قدمٌ كتائبية في حال واظب سامي على سياسة التغريد وحيدًا أو في أحسن الأحوال في أسراب الضعفاء.

أنضجته التجربة؟

يرفض الجميل “الستين” جهارًا، تمامًا كما يرفض أي تمديدٍ تقنيًا كان أم طويلًا. كذا بالنسبة الى “الستين” معدّلًا. رفضٌ يبدو لمراتٍ نادرة في موقعه وموطنِه ومعبِّرًا خير تعبير عن وعي سياسي للمرحلة. لم يساير سامي الجميل الرئيس سليمان الضارب على وتر الرئيس العماد ميشال عون بالحديث عن أن الفراغ أشبه بتمديدٍ جديد. لسليمان حساباتُه التي حاول أن يجرّ الجميل اليها مستغلًا يُفعَه السياسي وطراوة عودِه. ليس سامي كذلك بعدما أنضجته تجربة البقاء وحيدًا أو هكذا خُيِّل لبعضهم من عارفيه. بدأ “يلكّ” ولكن بحذرٍ شديد، يغازل رئيس الجمهورية حينًا، يتصالح مع خياراتٍ بري أحيانًا، يرسل موفدين الى الدُور السياسية تارةً ويطلق مواقف ترضي العونيين والقواتيين طورًا. يشعّب ما لديه لدرجة أن راصده يحار. تحاول الاستفسار منه أكثر، يؤثر عدم الارتجال رغم أنه يدّعي حسنَه. يرفض التفصيل أو شرح المزيد لمستفسر صحافي أو خلافه. يحيلك الى بعض المحازبين وحتى غير المحازبين الذي يأتونك بإجاباتٍ معلّبة تخشى انتقاد خطوة زعيمهم في غير مناسبة رغم أن نبرة أصواتهم توحي اليك بأنهم غير مقتنعين تمامًا بما يفعله وارتباكهم يصعّب عليهم مهمّة تسويغ ما يقوله سامي كادّعائه ذات يوم بأن الحكومة لا تمثله علمًا أنه لو مُنِح حصّة ترضيه لأصبحت أفضل الحكومات في نظره. لا يهمّ، طالما أن الشيخ يوحي بالتصالح الشديد مع رئاسة حزبه كما ومع مواقفه الرنّانة.

خشية من “المحادل”

هي حال الكتائبيين اليوم. لا يخطئ عونيٌّ أغلب الظنّ عندما يضرب بهم مثل: “إجر بالبور وإجر بالفلاحة”. تارةً يريدون أكل العنب وتارةً تجدهم يبحثون عن قتل الناطور. ربما هي “كتائب” سامي، وربما هي الكتائب برمّتها الخائفة من حرب إلغاء جديدة يكون الحزب التاريخي ضحيّتَها. ليس “الستين” أفضل ما يُمنَح للكتائبيين في ظروفٍ مماثلة قد تحمل لهم “محدلةً” يخشونها في عقر دارهم المتنية، إلا إذا قرر الشيخ العودة الى حضن الثنائية ليحفظ لنفسه مقعدًا في المتن وأخرى في دوائر متفرّقة أكثريّة كانت الآلية... أم نسبيّة.