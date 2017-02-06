لقاء للحزب اللبناني الواعد في طرابلس

نظم الحزب اللبناني الواعد لقاء بعنوان "دور الشباب في الإصلاح السياسي" في فندق كواليتي ان في طرابلس، تخللته كلمات لرئيس الحزب فارس فتوحي والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للشباب والبيئة عبد الرزاق اسماعيل، حضره محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وفاعليات .

شدد فتوحي على "اهمية المرافق الاقتصادية التي تحتويها المدينة من مصفاة النفط، إلى منطقة البحصاص الصناعية، مرورا بالمنطقة التجارية وخط نقل البضائع والملعب الأولمبي وغيرها"، سائلا عن "سبب التقاعس في إستكمال هذه المشاريع". كما دعا الشباب إلى "رص الصفوف والإتحاد جنبا إلى جنب لإحداث التغيير سيما وأن الإنتخابات النيابية على الأبواب ".

ولفت إلى ان "الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها شبابنا اليوم وإرتفاع معدلات البطالة في صفوفهم، عوامل جعلتهم يفقدون الثقة بالدولة ومؤسساتها"، مشددا على أن "المشكلة تكمن في القانون الأكثري المعتمد ".

ودعا إلى البدء بـ"ثورة بناءة، ثورة على الذات، على الخوف، ثورة تحطم كل الحواجز التي تمنع الشباب من الوصول إلى مواقع المسؤولية"، منوها بـ "ضرورة تحقيق الإصلاحات منها: إقرار قانون إنتخابي على أساس النسبية، إعتماد اللامركزية الإدارية، إلغاء الطائفية السياسية وغيرها ".

بدوره، لفت اسماعيل إلى أن "إزدياد معدل البطالة في لبنان دفع بالشباب إلى إتخاذ خيارات كالهجرة أو الإنخراط في الأحزاب والحركات السياسية لإيجاد فرص عمل ما جعل من جيل الشباب جيلا مسيسا أكثر منه مشاركا في العمل السياسي ".

وأعلن الحزب عن إقامة معرض كبير في طرابلس الشهر المقبل، سيدعم مبادرات ومشاريع أهل الشمال ويسهم في إيجاد جهات تتبنى مشاريع وتطويرها. وسينظم الحزب أيضا دورات تدريبية شهرية، تؤهل الشباب للعمل السياسي بإشراف المتخصصين في هذا المجال .