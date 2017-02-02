الدوحة تغني فارس كرم تحت المطر!

للعام الثاني على التوالي أحيا نجم الأغنية اللبنانيّة فارس كرم حفلا فنيا ضخما في العاصمة القطرية على هامش احتفالات مهرجان ربيع سوق واقف الغنائي وبحضور وجوه فنية واعلامية عديدة إضافة الى محبي فارس من كافة الجنسيات العربية. تألّق فارس على المسرح مع أجمل أغنياته المعروفة مثل "عكازة"، "شارع الحمرا"، "بلا حب وبلا بطيخ"، "التنورة"، "اللي بيكذب على مرتو"، "عالطيّب" وغيرها من الأعمال الخاصة التي حوّلت الحدث الفني الخليجي إلى تجمع شبابي كبير طغت عليه أجواء الدبكة اللبنانية المميزة.

مقاعد الحفل غصّت بالحضور رغم البرد القارس والحرارة المتدنّية التي أدّت الى هطول بعض الامطار الخفيفة لكنها لم تمنع جمهور فارس من الاستمتاع معه، فالأجواء الحماسيّة كانت كافية لاضفاء الدفء على المسرح وبين الحضور ممّا يدلّ على نجومية فارس كرم العربية وعلى المحبة الكبيرة التي يكنّها له أهل الخليج، إضافة الى قدرته على ايصال الأغنية اللبنانية الشعبية الى البيت الخليجي.

من وجه آخر، حلّ فارس ضيف الحلقة الاولى من برنامج "انت اونلاين" عبر شاشة دبي مع الاعلامي وسام بريدي وتحت ادارة المخرج باسم كريستو في حلقة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي وتحوّلت لـ Trend في عدد من البلدان العربية. أما على صعيد الحفلات، فسيلتقي فارس جمهوره التونسي مساء السبت 11 شباط المقبل في حفل صاخب، أما في 13 شباط فيحتفل فارس بعيد العشاق في العاصمة السوريّة، إذ يعود ليلتقي جمهوره السوري في حفل ضخم في اوتيل الميرديان وقبيل اطلاق البومه الجديد بفترة وجيزة.