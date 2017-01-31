كاثوليكي جزّين الجديد... من يكون؟

الياس قطار

لجزين نائبٌ كاثوليكي بالكاد لمحته عيون أبناء بلدته كفرحونة قبل توسيع البيكار الى باقي القرى التي نادرًا ما تعرف عنه خبرًا وكانت ملزمةً بانتخابه لأنه ابنُ اللائحة البرتقالية العائدة بقوّةٍ الى ساحة المنافسة منذ العام 2009 لوضع حدٍّ لسياسة "المحادل".

يحقّ للرئيس نبيه برّي الذي خسر جزين في انتخابات العام 2009 أن يُفاجأ بحضور النائب عصام صوايا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وأن يوازيه بعقاب صقر في عبارته الشهيرة: “قربوا صرلنا زمان ما شفناكم”. في المقعد الكاثوليكي الجزيني خللٌ صريحٌ يعترف به التيار الوطني الحرّ انطلاقًا من قاعدة “محاسبة الذات”، ويتّجه جهارًا اليوم الى تصويبه إما من خلال مرشّحٍ عونيٍّ أكثر حضورًا وبروزًا، وإما من خلال تسوية مع حليفه القواتي الذي يحقّ له أن يُمثَّل هو الآخر في منطقةٍ تشهد توسُّعًا كميًا ونوعيًا لحضوره.

طفرة فرضيّات ...

ليست المعركة على المقعد الكاثوليكي في جزين شرسة بالقدر الذي تبدو عليه معركة المقعدين المارونيَّين. هنا لا خصومات ولا اتهامات متبادلة. كلّ الوجوه المرشّحة جديدة لا على الإنماء بل على القبّة البرلمانية. في المنطقة طفرة فرضيات تشبه الى حدٍّ بعيد طفرة المرشحين الذين ينبت كلُّ يومٍ منهم واحدٌ سواء من صلب التجربة الحزبية أم من خارجها، وكذا من قلب الانتخابات البرتقالية الداخلية أم بعيدًا منها. قبل السيناريوهات المطروحة إزاء المرشحين البارزين في هذا المجال، تبقى هناك فرضيّتان معلّقتان على حبال المشهدية السياسية التي سيرتئي العونيون وحدهم أو بمعية القواتيين رسمها لمقاعد المنطقة الثلاثة: فإما أن يكون الخيار الكاثوليكي قد حُسِم لصالح مرشّحٍ جديد لم تُحدّد هويته ووجهته السياسية أي من حصّة من سيكون، وإما أن يكون بقاء عصام صوايا غير مستبعدٍ وخيارًا “غير هجين وغير مستهجن” بالنسبة الى الرابية رغم أنه كذلك على الأرض إلا إذا قرر النائب المهاجر العودة الى ربوع وطنه وتلبية حاجة التيار ماديًا في حملته المقبلة وهو الهدف الأساس الذي كمن وراء ترشيحه في العام 2009، وإما أن يصدق الهمس البيروتي القائل إن نائب الرئيس نقولا صحناوي قد يُفرَز الى منطقة جزين كمرشّح كاثوليكي في حال ارتأت التسوية العونية-القواتية ذلك في بيروت الأولى.

"ما يجده الحزب مناسبًا"

حتى الساعة لا حاجة الى استطلاعاتٍ تحدّد الاتجاه الذي ينحو اليه الخيار البرتقالي طالما أن نيّته المُعلَن عنها تشي بانتصار وجهٍ جديد. فمن يكون؟ وهل تبقى جزين قلعة التيار المحصّنة في وجه الخصوم والحلفاء، أم ينطلي عليها “تفاهم معراب” فتذهب حصّة الكاثوليكي الى معراب؟ عبارة واحدة تلمُّ جميع المرشّحين البارزين: “ما يجده الحزب مناسبًا نلتزم به”، وهو ما يعكس صورةً واضحة عن غياب الترشيحات الفردية مبدئيًا وغير المُتبنّاة من جهةٍ حزبية فاعلة في المنطقة، باستثناء الخرق الذي قد يحدثه على مستوى الترشُّح لا النتائج، النائب السابق سمير عازار بترشيحه إحدى الشخصيات الكاثوليكية التي تغرّد في فلكه.

سليم الخوري: ننشدُ انتصارَ الخطّ العام

ليس اسم اليافع سليم الخوري، ابنُ البيت العريق سياسيًا وإنمائيًا، بارزًا لأنه ابن النائب السابق الدكتور أنطوان الخوري الذي يحتفظ برصيد كبير من محبة الجزينيين فحسب، بل أيضًا لأنه المرشّح الكاثوليكي الأيتم على لائحة التيار الوطني وفق ما رسمته الانتخابات الداخلية بمرحلتيها الأوليَين. ومع ذلك، ورغم تجاوزه منافسه في البيت الواحد نقولا الحجار، بيد أنه يؤكد لـ”صدى البلد” أن “هذه النتيجة لا تعني وصوله حكمًا الى القبة البرلمانية إذ لا تزال هناك مرحلة استطلاعات الرأي الشاملة بين الشخصيات التي أعلنها التيار والشخصيات التي يمكن أن تكون حليفة من أحزاب أخرى، وعندما تولد اللائحة النهائية تُعرَض على الرأي العام الجزيني الذي سيقرّر وحده من يريد”. وما إذا كان يخشى أن يكون ضحية التفاهم العوني-القواتي والخاسر الأوّل رغم أنه تجاوز انتخابات التيار بمرحلتيها الأولى والثانية يقول الخوري: “جلّ ما يهمّنا في نهاية المطاف وصول خطّنا السياسي، ومتى تمّ ترسيخ التفاهم بين التيار الوطني والقوات في جزين وسواها سندعمه لأننا نبحث عن انتصار الخطّ العام والتفاهم المسيحي لا عن مصلحتنا الشخصية”. وأردف: “في حال ذهب المقعد الى المرشح القواتي عجاج حداد اتفقنا أن نكون الى جانبه والعكس صحيح، لذا أنا ملتزم بما يقرر التيار ولا لبس في ذلك".

عجاج حداد: يحق لنا أن نكون ممثَّلين

من جهته، واثقًا يبدو عجاج حداد، ابنُ روم الساكنة المتساكنة بمسيحييها وشيعتها. واثقًا يبدو الرجل الذي مضت سنوات على رسوخه في جزين وخدمة أبناء بلدته وجوارها وكلّ قاصد. هو مرشّح القوات الرسمي اليوم في المنطقة. التسوية التي قد تتمدّد الى جزين تجعل أسهمه مرتفعة خصوصًا أنه يحظى بقاعدة شعبية لا يُستهان فيها البتّة. يقول حداد لـ”البلد”: “عندما يتحالف فريقان يقول المنطق إنهما سيتقاسمان الحصص في كلّ المناطق. وكون منطقة جزين تحتضن نسيجًا عونيًا وقواتيًا وشعبيّتانا غير متباعدتين أقله على المستوى الكاثوليكي، لذا يحقّ لنا بعد طول انتظار أن نكون ممثلين”. المعروف أن في جزين ثقلًا شيعيًا لا سيما في قرى جبل الريحان، هل سيرتضي حزب الله بمرشحٍ قواتي؟ يجيب حداد: “أين المشكلة في ذلك، طالما أنه تشارك والقوات الحكومة نفسها والطاولة نفسها”. وما إذا كان هناك حديثٌ جدي عن إمكانية فرز المقعد الكاثوليكي من حصّة القوات يردف حداد: “حكمًا هناك حديثٌ جدي لكن لا أعرف مدى رسميّته، اليوم تواصلي المباشر شخصيًا مع الدكتور جعجع الذي فاتحته بهذا الموضوع، وبأهمية أن نكون ممثلين في جزين لا سيّما أن هذا المقعد هو المنفذ الوحيد للقاعدة القواتية الموجودة في جزين والزهراني وصور وقرى الحدود لتكون ممثلة”. ويختم: “لن نرضى ألا نكون ممثلين في جزين، ولكن في النهاية سنرضخ لقرارات الحزب ولن نكون حجر عثرة في وجه المرشّح الرسمي".

جاد صوايا: الاستطلاعات تُنصف تفوّقي

جاد صوايا... اسمٌ غير غريب البتّة عن المنطقة. شابٌ كاثوليكيٌّ طامحٌ للوصول الى البرلمان الذي يعوزه الشباب من بوابة الرابية. ديناميكي وشديد الحماسة لمشاريع إنمائية تفيد قريته كفرحونة وقرى جزين. لم يُتِح له عمرُ بطاقته الحزبية الترشُّح تحت الراية البرتقالية ومع ذلك تُظهر آخر الاستطلاعات تفوّقه بما يوازي الضعف حسبما يؤكد لـ”البلد”. ويشير صوايا الى أنه “متسلّح بإرادة أولاد جزين من جبل الريحان الى الساحل، فضلًا عن الإحصاءات التي فرزت تفوّقه حتى من خارج الترشيحات الحزبية، ناهيك عن مسيرةٍ خدماتية حافلة في كلّ جزين”. وما إذا كان هناك حديثٌ جدّي مع الرابية من أجله تبني ترشيحه يجيب صوايا: “حكمًا هناك تواصل مع رئيس الجمهورية شخصيًا ومع القيادة التي أؤمّها في نهاية المطاف والتي ألتزم بكلّ قراراتها، ولكن حاليًا ما زلنا في انتظار المرحلة الثالثة التي سأخوضها والتي تشمل استطلاعًا لكلّ القضاء وليس فقط للجمهور البرتقالي”. هل يمكن أن تكون ضحيّة تسوية التيار والقوات لصالح عجاج حداد؟ يتلقف صوايا: “أمتثل لإرادة قيادتي وقرارها متى ارتأت ذلك، وعجاج حداد آدمي ويستحقّ ، ونحن متفقان على المنافسة الشريفة والتعاون لصالح أيّ واحدٍ منا تتبناه قيادتانا".

جوزف سكاف: ترشُّحي في إطار التوافق

خارج سرب الأسماء التي حسمت ترشيحها، يغرّد العقيد السابق في الجمارك والذي مضى شهران على تقاعده جوزف سكاف. هو مرشّحٌ جدّي ينهل من محبة الجزينيين أبناء المدينة والقضاء رصيدًا يحفّزه للمضي في ترشُّحه تحت العباءة البرتقالية أيضًا. يقول سكاف لـ”البلد”: أنا مرشّح جدي عن المقعد الكاثوليكي في منطقة جزين، ويأتي هذا الترشُّح في إطار التوافق المسيحي”. ولكنك لم تخض التجربة الانتخابية الداخلية في التيار الوطني، فما نسبة حظوظك؟ يتلقف سكاف: “لم أخضها لأنني كنتُ ما زلتُ في الجمارك، أما اليوم وقد خرجت الى التقاعد منذ شهرين بات هناك حديثٌ جدّي مع قاعدة التيار في منطقة جزين، تلمستُ حجم التأييد الشعبي الآيل الى النمو خلال الأشهر المقبلة الى حين ولادة القانون الذي سيُعتمَد، علمًا أن لي تجارب خدماتية وسياسية حتى لو كنتُ في السلك العسكري”. وأردف: “نحن مع التوافق المسيحي ونسير بالقرار الذي يتخذه التيار والقوات معًا”. ويختم: “لم يُطرَح مرشّح التيار الرسمي بعد والقرار يعود الى الحزب أولًا والى القاعدة الشعبية ثانيًا".

المارونيان... من ثوابت الرابية !

إذًا هادئة وصاخبة في آن تبدو المعركة على المقعد الكاثوليكي في جزين وسط رضوخ الجميع لقرار الحزب أو قلْ لقرار الثنائية المسيحية التي تُضعِف حظوظ المرشّحين السابحين في غير فلكها، وتمنح القواتيين أملًا بمقعدٍ كاثوليكي بعدما غدا شبه ثابتٍ أن المقعدين المارونيَّين محسومان للبرتقاليين في متن معقلهم الجنوبي .