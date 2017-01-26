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ارسلان عبر تويتر: من المعيب ألا نصل إلى قانون انتخاب يحقق صحة وعدالة التمثيل

ارسلان عبر تويتر: من المعيب ألا نصل إلى قانون انتخاب يحقق صحة وعدالة التمثيل
ارسلان عبر تويتر: من المعيب ألا نصل إلى قانون انتخاب يحقق صحة وعدالة التمثيل
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  • الخميس 26 يناير 2017 11:13
غرد وزير المهجرين رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان عبر حسابه على تويتر قائلا: "من المعيب ألا نصل إلى قانون انتخاب عصري يحقق صحة وعدالة التمثيل...".
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