ارسلان عبر تويتر: من المعيب ألا نصل إلى قانون انتخاب يحقق صحة وعدالة التمثيل

غرد وزير المهجرين رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان عبر حسابه على تويتر قائلا: "من المعيب ألا نصل إلى قانون انتخاب عصري يحقق صحة وعدالة التمثيل...".