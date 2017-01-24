الملك الأبيض باقٍ... وموسم تزلج مبشّر

كفردبيان "عاصمة السياحة الجبلية"، تعتبر مقصداً مهماً لمحبي التزلج على جبال لبنان البيضاء، ورغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان الا ان شركة Mzaar Ski Resort تستقبل خلال عطلة نهاية الاسبوع ما بين 7 و 8 آلاف زائر لتمضية يوم جميل داخل اكبر منتجع للتزلج في الشرق الأوسط.





الطريق الى منطقة كفردبيان لا تختلف كثيراً عن كافة المناطق اللبنانية، فالنفايات على الطرقات سيدة المشهد، رغم ان عدد من الأهالي يعتبر ان المشكلة وطنية وخارجة عن سيطرة البلدية، بينما لا يزال عدد من المواطنون في المنطقة يتنقلون فيها على الحمار لنقل بضائعهم، الا ان منظر النفايات مغطاة بالثلج يبقى المشهد الاكثر استفزازاً للزائر، وبالقرب منها اطفال يلعبون بالثلج مع عوائلهم كون الاهل غير قادرين على دفع رسوم التزلج داخل الاماكن المخصصة لها، فزيارة عائلة مكونة من 5 اشخاص سيكلف رب الأسرة ما يقارب 300 دولار اميركي وهو مبلغ كبير.

قد تكون زيارة مركز التزلج في كفردبيان ضرباً من الجنون لما تشهده المنطقة من زحمة زوار خصوصاً في mzaar ski resort والذي تؤكد مديرة التسويق فيه نيكول واكيم أن الموسم هذا العام يعتبر جيداً خصوصاً انه بدأ قبل موسم الأعياد، فالثلوج تساقطت باكراً ما ساعد في تحريك العجلة الاقتصادية للمنطقة ومن المتوقع ان يبقى الموسم لغاية شهر 4 ومن المتوقع ان يشهد الموسم تواجد اكثر من 250 الف زائر وهو ما يعتبر امراً جيداً بالنسبة للسنوات الماضية.

وترى السيدة نيكول بأن قرب المزار من بيروت يساعد على جذب المواطنين، بالاضافة الى ان المزار هو الاكبر في الشرق الأوسط وهناك شراكة مع مركز "كورشوفيل الفرنسي "وهي اكبر شركة في العالم لتطوير المعدات بهدف تطوير المزار ليصبح ذا معايير عالمية، ويتضمن المزار 15 Télésiège 5 Teleskiوهناك اكثر من 100 كلم من المدارج للتزلج، ما يشجع المتزلجين على القدوم الى المنطقة.

ومن الامور التي تطمئن الزوار هو تواجد الصليب الأحمر بشكل دائم داخل المزار واشخاص موزعين داخل المزار لمساعدة الناس. ورأت نيكول ان الطقس يلعب دوراً اساسياً في قدوم المتزلجين الى المزار ولكن زحمة الزوار في نهاية الاسبوع والاطفال والعائلات تجعل المتزلج يفضل ممارسة هوايته في بحر الأسبوع فعدد المواطنين يكون محدوداً نوعاً ما، هرباً من الزحمة، وعن اسباب تردد اللبنانيين الى مراكز التزلج في "بحر الاسبوع" يؤكد رزق أن هواة التزلج يفضلون ممارسة هوايتهم خلال هذه الأيام هرباً من زحمة نهاية الأسبوع، وبعضهم لاسباب مادية كون الأسعار تختلف ما بين الفترتين.



ومن النشاطات التي تقام داخل المنطقة مسابقات دولية ومحلية لنادي التزلج كـClub des Sport Faraya Mzaar، والذي يخرّج محترفين يشاركون داخل مسابقات دولية خارج لبنان. وتعمل الشركة بحسب السيدة نيكول على تسويق المنتجع خارج لبنان وفي الدول الاوروبية لجذب اكبر قدر ممكن من المتزلجين من كافة دول العالم.وعن الاسعار تقول ان سعر البطاقة تتراوح بين 35 و 75 الف ليرة ، فالاسعار مقبولة بالنسبة لباقي الاماكن.



زوار عرب وأجانب

بعض الزوار للمزار اغلبهم من السياح العرب، فيتحدث محمد الشريف وهو عراقي الجنسية عن فرحته بالمكان ونجاحه المميز، معتبراً ان الحرفية داخل المزار تشجع المواطن العربي على القدوم الى المنطقة وهي ارخص من مراكز التزلج الاوروبية، فاللغة العربية تبقى مهمة للتواصل مع الناس معتبراً "اجد نفسي في وطني" هناك العديد من العراقيين في المنطقة وهي لا تبعد عن بيروت سوى ساعة اما اذا اردت التزلج في اي بلد اوروبي فأنا احتاج لمبالغ ضخمة وافضل زيارة لبنان ففي نهاية المطاف هو بلد عربي. اما مارك وهو مواطن ايطالي ويعمل ضمن احدى منظمات اللاجئين في لبنان فيرى ان زيارة كفردبيان تعتبر امر جيداً وهو من محبي رياضة التزلج والمنطقة لديها منحدرات جيدة للتزلج وهناك مدربون مميزون والاسعار تعتبر مقبولة نظراً للحرفية والعمل الجيد الذي تقوم به ادارة المزار. بينما العائلات اللبنانية تفضل الذهاب الى جانب المزار فهي غير قادرة على دفع المبالغ مفضلين اللعب بالثلج لساعات قليلة والعودة الى منازلهم، وبالقرب من مدخل المزار يفضل بعض الشباب احضار نراجيلهم معهم والتمتع بالثلوج معتبرين ان الاسعار كبيرة عليهم وفي حال "قررنا الدخول الى المناطق المخصصة للتزلج فنحن لن نخرج من منزلنا لنهاية الشهر" ويضيف شاب آخر نحنا عائلات لا يمكننا دخول تلك المناطق سوى مرة واحدة فقط في السنة رغم اهمية وجمال المزار الا اننا نفضل اللعب خارجاً. بينما يرى احد زوار المزار بأنه يمكن لأي شخص الدخول فالدخولية ليست بالتعرفة الضخمة ولكن هناك العديد من النشاطات التي يمكن تجنبها وفي نهاية المطاف يتواجد داخل المزار الصليب الأحمر واطباء يساعدونك في حال حدوث اي مكروه اما خارجاً فقد يصعب الوصول اليك بسرعة.



الأسعار في كفردبيان

تختلف الأسعار بين المحال التجارية القريبة من مراكز التزلج والبعيدة عنه، وتراوحت أسعار القطعة الواحدة من ملابس التزلج بين الـ10 و15 ألف ليرة، أما تكلفة إيجار الـSki doo لساعة واحدة فتراوحت بين الـ100 و120 دولارا، والـATV بـ 60 دولارا في الساعة، بينما يتقاضى مدرب التزلج على الشخص الواحد ما يقارب الـ20 ألف ليرة في الساعة. حركة جيدة

وتؤكّد صاحبة أحد المحال التجارية الخاصة ببيع معدات التزلج لـ"البلد" أن الحركة جيدة جداً مقارنة بالسنة الماضية وجيدة مقارنةً بالسنوات الخمس الماضية ما عدا الأخيرة منها، كما لجأت بعض المحال إلى تخفيض الأسعار جذباً للمتزلجين.



الفنادق والشاليهات

الفنادق والشاليهات التي كانت في مثل هذه الأيام ملأى بالزوار اقتصر امتلاؤها في الموسم الحالي على أيام نهاية الأسبوع، ويتحدث بعض مدربي التزلج، عن إقبال الناس المحدود على الشاليهات هذا العام الا ان الموسم يبقى جيداً نظراً للسنة الماضية والتي تأخر هطول الثلج فيها، اما السنة فالاقبال جيد الا انه يبقى متدنيًا نوعاً ما، حيث لجأ بعض اصحاب الشاليهات الى تخفيض اسعار الايجارات لتشجيع الناس على السياحة، إذ يتم تأجير الشاليه بـ200، 250 أو 300 دولار في الليلة الواحدة، وذلك تبعاً لحجم الشاليه ولتوقيت الاستئجار ما بين منتصف أو نهاية الأسبوع، كما هناك عروضات مشجعة لمن يستأجر الشاليه ليلتين، ثلاثة أو أكثر. وعلى عكس السنوات الماضية والتي كان المستأجرون لبنانيين في غالبيتهم فهذه السنة ونظراً لتحسن الوضع السياسي والهدوء الامني فهناك العديد من الزوار العرب من السعودية والكويت والعراق، معتبرين ان الوضع الحالي ونسبة الاقبال تعتبر ممتازة بالنسبة للسنوات الماضية الا ان هناك صرخة دائمة على ازمة النفايات فكيف يمكن ان تشرح لزائر اجنبي ان منطقة سياحية ككفردبيان لديها ازمة نفايات رغم ان الازمة تطال كل لبنان، الا انه من غير المنطقي ان تقوم باعلانات عالمية وتشجع السياحة وتستقبل الزوار بالنفايات!.

يرى بيار وهو احد هواة التزلج أن المنطقة تعتبر جيدة جداً والطقس يساعد اللاعب على التمايل على الجبال خصوصاً ان كثافة الثلوج هذه السنة تعتبر جيدة، بالنسبة للأعوام السابقة الا انه يفضل زيارة المنطقة نهار الاثنين او الثلاثاء ليستمتع بهوايته بعيداً عن الاطفال، او عن الرحلات المدرسية، وفي حال اراد الشخص قضاء ليلة في المنطقة فالاسعار انخفضت عن المواسم السابقة لتشجيع اكبر قدر من الزوار بالاضافة الى العروضات التي يمكن ان يستفيد منها الشخص عبر بعض المواقع على الانترنت او الحجز مسبقاً.

