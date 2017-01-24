قانون الإيجارات يهجّر ربع السكان... الموت أو العهد الجديد



"لا أعلم ماذا يجب أن أفعل، ليس لدي عمل ولا راتب تقاعدي، أعيش أنا وزوجتي على مساعدات الأهل والأقارب... ستدفع الدولة عني الإيجار على مدى 12 سنة، ولكن ماذا لو لم يأخذ الله أمانته قبل انقضاء السنوات الـ12 ، هل سنصبح أنا وزوجتي في الشارع...؟؟" سؤالٌ وجيه، يضعه محي الدين الغول، أحد المستأجرين القدامى، في عهدة المعنيين... أما الأمل لديه ولدى فئة كبيرة من المستأجرين القدامى والذين فاق عمر أغلبهم الـ64 عاما، وليس لديهم راتب شهري يعتاشون منه، فهو بـ"الله وبرئيس الجمهورية ميشال عون"، أو بـ"الموت" قبل انتهاء المدة المخصصة لمساعدتهم بدفع الإيجارات بالكلفة التأجيرية الجديدة.



في كل دول العالم يُعتبر حق السكن من الحقوق المقدسة للمواطن، وكيف إذا كان هذا المواطن قد تجاوز عمره سن التعاقد (64 عاما)، يصبح السكن (تحصيلا حاصلا) يضاف إليه حق الاستشفاء، ضمان الشيخوخة وغيرها... إذ يطال قانون الإيجارات الجديد "شريحة اجتماعية، النسبة الغالبة فيها من المسنين، والمتقاعدين. فأحدث عقد إيجار قديم وُقّع قبل منتصف عام الـ 1992 " ما يعني قبل 35 سنة، علما أن هناك عقودا عمرها 40 و50 و60 سنة. كما يؤكد أمين سر لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى، زكي طه. أما في لبنان فهناك دولة تساوم مواطنيها على حقوقهم، وتمارس عليهم سياسة التهجير القسري الممنهج، وتطالب المغتربين بالعودة إلى ربوع الوطن بنفس الوقت...!



"شو هالبهدلة"

أقر مجلس النواب التعديلات على قانون الإيجارات الجديد وأضاف عليه فقرة تتضمن إنشاء صندوق لمساعدة فئة أولى من المستأجرين، وهي العائلات التي يبلغ دخل كل أفرادها مجتمعين أقل من 3 مرات الحد الأدنى للأجور، ويدفع عنها الصندوق 100 في المئة لمدة 12 سنة، وفئة ثانية يتراوح دخلها ما بين 3 إلى 5 مرات الحد الأدنى للأجور، ويدفع عنهم الصندوق 25 في المئة على فترة 9 سنوات. وتعليقاً على القانون يقول مراد كرم، أحد المستأجرين القدامى في منطقة الأشرفية، في حديثه لـ"البلد": "هذا البلد لم يعد لنا، نحن الذين أخطأنا عندما ضحّينا وقررنا البقاء في بلد أصبح فقط للزعران... فكل القوانين تصب في صالح المستثمرين وأصحاب الأموال وضد الطبقة الفقيرة". وعن الصندوق يقول كرم "شو هالبهدلة"، فعلى المستفيد من صندوق المساعدات، وفق الآلية الواردة في متن القانون، التقدم بطلب أمام القضاء لتحديد المستفيد والمبلغ الذي سيدفع عنه للمالك في ضوء تحديد بدل الإيجار. ويسأل كرم "من يضمن تمويل الصندوق، ومن يضمن أن تتم المساعدة من دون استنسابية وزيت وسمنة؟ وكيف لمن تجاوز الـ80 سنة أن يقوم بالاجراءات القانونية والروتينية اللازمة للاستفادة من هذا الصنوق؟".



حالة ضياع

وخلال إجراء مقابلات عدة مع عدد من المستأجرين القدامى الذين شكل إقرار القانون صدمة لهم، لمسنا حالًا من الضياع لدى المتضررين، والذين وجدوا أنفسهم يلجأون للجنة الدفاع عن حقوقهم ليعرفوا كيفية التعاطي مع الآلية الجديدة "المعقدة والمحبوكة لصالح المالك" كما يصفونها. فيتيح القانون الجديد للمالك استعادة عقاره ضمن فترة محددة، وتتدرج مداخيل المالكين في السنوات الأربع الأولى، حيث ترتفع القيمة التأجيرية 15 في المئة كل سنة، بينما ترتفع 20 في المئة في السنة الخامسة، ليكون المؤجر استرد إيجاره كاملا من السنة السادسة التي تتجمد فيها القيمة التأجيرة ليصبح الإيجار حراً في السنة الـ12 أو الـ9 . كما يحق له إخراج المستأجر في حال الهدم ويدفع له بدل 7 سنوات تأجيرية، أو للضرورة العائلية ويدفع له بدل 5 سنوات تأجيرية. أما القيمة التأجيرية فتتحدد بواسطة خبير يكلفه المالك، وخبير ثان يكلفه المستأجر وفي حال الخلاف بالقيمة بين الخبيرين، يعود الحكم بالقيمة التأجيرية إلى لجنة خاصة. وللمستأجر حق إخلاء المنزل عبر تقديم عرض وطلب، ويحدد ما يستحقه من مساعدات على مدى 12 سنة أو 9 سنوات ويتقاضاها من أحد المصارف، ولكن يتحمل المستأجر الفوائد، ويدفع الصندوق الأقساط شهرياً للمصرف بدلا من دفعها للمالك.



انحياز واضح

وللجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى قراءتها الخاصة لهذا القانون وتعديلاته، ويؤكد أمين سرها زكي طه لـ"البلد" أن مجلس النواب يؤكد بإقرار هذا القانون، وتعديلاته، وبخطوة تولي الدولة دفع التعويضات للمالكين عن المستأجرين من ذوي الدخل المحدود انحيازه لمصلحة الشركات العقارية وأصحاب رؤوس الأموال وكبار الملاكين والمصارف. "كون هذا القانون هو غطاء لتمرير مشروع تحرير العقود على امتداد فترة زمنية تتراوح بين 9 و12 سنة. وبالتالي ينفذ إخلاء 180 ألف عقد إيجار قديم، ما يعني أن حمايته للمستأجر تقتصر على المدة المذكورة، وبعد انتهائها سيجد المستأجرون ( 180 ألف عائلة) أنفسهم في الشارع، لا سيما وأن القانون ألغى تعويض حق الإخلاء، ما شكّل على امتداد عشرات السنين ضمانة للمستأجر".



تعديلات شكلية

وعن التعديلات التي أقرّها مجلس النواب، ويصفها طه بـ"التعديلات الشكلية" فهي "لا تغيّر في القانون ولا تعدل في طبيعته التهجيرية، لأن القانون المذكور سيوضع موضع التنفيذ من دون إرفاقه بخطة سكنية تؤمن للمستأجرين، الذين ستحرر عقود إيجاراتهم، بدائل سكنية". أما الصندوق فـ"هو في الحقيقة صندوق لمساعدة ودعم المالكين لا المستأجرين". حيث ستدفع الدولة للمالكين عن المستأجرين، خلال الفترة الزمنية لتحرير العقود ما يتجاوز حسب تقدير وزير المالية علي حسن خليل الـ2 مليار دولار، وهو المبلغ الذي له أن يشكل خطوة أساسية على طريق معالجة أزمة السكن في لبنان، ولكن ليس هذا هو هم الدولة، فهي مشغولة بتحرير الأبنية القديمة، لاهتمامها بدخول العقارات العائدة لهذه الأبنية بسوق الاستثمار العقاري. أما مصير الناس ومعالجة الأزمة السكنية فليسا في اهتماماتهم.



خطوات تصعيدية

ويسرد طه العلاجات البديلة التي كان يمكن لمجلس النواب اتخاذها، عوضا عن الآلية التي أقر فيها القانون، فـ"كان يمكن أن يتعالج الأمر بقانون عادل للإيجارات، يرفع الغبن عن المالكين ويحمي حق السكن، ويحفظ حقوق المستأجرين، عبر أشكال عديدة . أبسطها مضاعفة بدلات الإيجار القديمة مرتين أو ثلاثًا حتى تقارب بدلات الإيجارات الرائجة في السوق. في حين أن الزيادات التي أقرها هذا القانون على المستأجرين والتي سيصل إليها خلال 6 سنوات، فهي أعلى مرتين من بدلات الإيجار الحالية. فستصل قيمة البدل حسب القانون الجديد إلى 4 في المئة بعد التعديل. ما يعني زيادات تعجيزية على المستأجرين لتسليم المفاتيح والإخلاء، والذهاب إلى حيث لا سكن ولا بديل ولا دولة". محملاً مجلسي الوزراء والنواب المسؤولية الكاملة عن أي ردود فعل يمكن ان تحصل، ويشير إلى أن هناك اجتماعات دورية مع المتضررين لتحديد الخطوات القادمة والمباشرة بها، فـ"المتضررون سيصعّدون ولن ينتظروا التهجير"، علماً أن التحركات سيكون عنوانها مطالبة رئيس الجمهورية بـ"أن يكون وفيّا لخطاب القسم، وألا يرضى بقانون، يهجر ربع السكان المقيمين في الوقت الذي يطالب فيه المغتربين بالعودة. ويطلب من الحكومة رد القانون إلى مجلس النواب".



قانون تهجيري

إذا، أقر مجلس النواب قانونا يهجر 180 ألف عائلة، أي ما يقدربـ 800 ألف لبناني، "من دون تأمين بدائل، من دون إيجار تملكي، لا مساكن شعبية، ولا مجمعات سكنية..." فهل سيفتتح العهد الجديد حكمه بتشريد ربع الشعب اللبناني، أم سيرد هذا القانون إلى مبتدعيه...؟ سؤال، وحدها الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة عليه وبتحديد مصير 180 ألف عائلة معظم أربابها من كبار السن...!