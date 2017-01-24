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عون التقى المرشح الرئاسي الفرنسي ماكرون

عون التقى المرشح الرئاسي الفرنسي ماكرون
عون التقى المرشح الرئاسي الفرنسي ماكرون
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  • الثلاثاء 24 يناير 2017 08:49
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرشح الرئاسي الفرنسي الوزير السابق إيمانويل ماكرون في القصر الجمهوري في بعبدا.
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