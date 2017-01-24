عون التقى المرشح الرئاسي الفرنسي ماكرون

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرشح الرئاسي الفرنسي الوزير السابق إيمانويل ماكرون في القصر الجمهوري في بعبدا.