استعدادات استثنائية في واشنطن لتنصيب ترامب

تستعد العاصمة الأميركية، على قدم وساق، لإقامة حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما.



وتجري ترتيبات التنصيب، أمام مبنى الكونغرس في واشنطن، وسط استعداد أمني استثنائي كثيف تحسبا لأي هجوم، إذ يتوقع أن ينتشر قرابة 28 ألف عنصر أمن لحماية الحفل.



ويرتقب أن تكون المنطقة التي يقام فيها حفل تنصيب ترامب، في 20 يناير الجاري، مغلقة بشكل معزز أكثر مما كان الوضع عليه قبل أربع سنوات، وفق ما أوضح وزير الأمن القومي الأميركي، جيه جونسون في تصريحات سابقة.



وأوضح جونسون أن تلك المنطقة "ستكون محمية بشكل أكبر بشاحنات وعوائق اسمنتية لمنع عبور الآليات غير المرخص لها" بالدخول.



وتوافد على العاصمة الأميركية ضيوف كبار من مجالات السياسة والاقتصاد والديبلوماسية، لأجل حضور أداء ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للبلاد.



ويقاطع نحو 60 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، حفل تنصيب ترامب، هذا العام، فضلا عن شخصيات فنية من هوليود أعربت عن رفضها لمواقف الرئيس الأميركي إزاء أقليات دينية وعرقية، خلال حملته الرئاسية.



وزادت أسعار الحجز في فنادق واشنطن، خلال أيام التنصيب، لاسيما القريبة من مبنى الكونغرس أو المطلة عليه، ففي فندق "فور سيزن"، مثلا، وصل سعر الجناج الفاخر، إلى 14 ألف دولار لليلة الواحدة.



