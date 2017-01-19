تصفح جريدة البلد
الجمعة 20 كانون الثاني 2017
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار دولية
استعدادات استثنائية في واشنطن لتنصيب ترامب
استعدادات استثنائية في واشنطن لتنصيب ترامب
استعدادات استثنائية في واشنطن لتنصيب ترامب
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الخميس 19 يناير 2017 09:09
تستعد العاصمة الأميركية، على قدم وساق، لإقامة حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما.
وتجري ترتيبات التنصيب، أمام مبنى الكونغرس في واشنطن، وسط استعداد أمني استثنائي كثيف تحسبا لأي هجوم، إذ يتوقع أن ينتشر قرابة 28 ألف عنصر أمن لحماية الحفل.
ويرتقب أن تكون المنطقة التي يقام فيها حفل تنصيب ترامب، في 20 يناير الجاري، مغلقة بشكل معزز أكثر مما كان الوضع عليه قبل أربع سنوات، وفق ما أوضح وزير الأمن القومي الأميركي، جيه جونسون في تصريحات سابقة.
وأوضح جونسون أن تلك المنطقة "ستكون محمية بشكل أكبر بشاحنات وعوائق اسمنتية لمنع عبور الآليات غير المرخص لها" بالدخول.
وتوافد على العاصمة الأميركية ضيوف كبار من مجالات السياسة والاقتصاد والديبلوماسية، لأجل حضور أداء ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للبلاد.
ويقاطع نحو 60 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، حفل تنصيب ترامب، هذا العام، فضلا عن شخصيات فنية من هوليود أعربت عن رفضها لمواقف الرئيس الأميركي إزاء أقليات دينية وعرقية، خلال حملته الرئاسية.
وزادت أسعار الحجز في فنادق واشنطن، خلال أيام التنصيب، لاسيما القريبة من مبنى الكونغرس أو المطلة عليه، ففي فندق "فور سيزن"، مثلا، وصل سعر الجناج الفاخر، إلى 14 ألف دولار لليلة الواحدة.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
3 + 7 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
الرئيس عون أمام السلك الدبلوماسي: إرادتي هي صيانة الوحدة الوطنية
الثلاثاء 17 كانون الثاني 2017
إلقاء القبض على منفذ هجوم ملهى اسطنبول
الثلاثاء 17 كانون الثاني 2017
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011