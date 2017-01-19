  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الجمعة 20 كانون الثاني 2017
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

استعدادات استثنائية في واشنطن لتنصيب ترامب

استعدادات استثنائية في واشنطن لتنصيب ترامب
استعدادات استثنائية في واشنطن لتنصيب ترامب
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الخميس 19 يناير 2017 09:09
تستعد العاصمة الأميركية، على قدم وساق، لإقامة حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما.

وتجري ترتيبات التنصيب، أمام مبنى الكونغرس في واشنطن، وسط استعداد أمني استثنائي كثيف تحسبا لأي هجوم، إذ يتوقع أن ينتشر قرابة 28 ألف عنصر أمن لحماية الحفل.

ويرتقب أن تكون المنطقة التي يقام فيها حفل تنصيب ترامب، في 20 يناير الجاري، مغلقة بشكل معزز أكثر مما كان الوضع عليه قبل أربع سنوات، وفق ما أوضح وزير الأمن القومي الأميركي، جيه جونسون في تصريحات سابقة.

وأوضح جونسون أن تلك المنطقة "ستكون محمية بشكل أكبر بشاحنات وعوائق اسمنتية لمنع عبور الآليات غير المرخص لها" بالدخول.

وتوافد على العاصمة الأميركية ضيوف كبار من مجالات السياسة والاقتصاد والديبلوماسية، لأجل حضور أداء ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للبلاد.

ويقاطع نحو 60 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، حفل تنصيب ترامب، هذا العام، فضلا عن شخصيات فنية من هوليود أعربت عن رفضها لمواقف الرئيس الأميركي إزاء أقليات دينية وعرقية، خلال حملته الرئاسية.

وزادت أسعار الحجز في فنادق واشنطن، خلال أيام التنصيب، لاسيما القريبة من مبنى الكونغرس أو المطلة عليه، ففي فندق "فور سيزن"، مثلا، وصل سعر الجناج الفاخر، إلى 14 ألف دولار لليلة الواحدة.

الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
3     +     7     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011