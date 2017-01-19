متعاقدو الاعلام: لن نكون مكسر عصا

طالب المتعاقدون في وزارة الاعلام بإعادة مشروع الاقتراح الذي عرض على الحكومة في العام 2007 الى الجلسة التشريعية التي ستعقد اليوم والتصديق عليه فورا، وإقرار المشروع حالا لأنه اشبع درسا في اللجان النيابية ولا حاجة الى اعادة درسه مجددا في الحكومة ولاسيما ان الحكم استمرارية والاقتراح شارك في صياغته مجلس الخدمة المدنية والعقود موقعة من مجلس الخدمة المدنية وتخضع لنظام الموظفين.





واشار المتعاقدون في بيان خلال اعتصامهم امام المجلس النيابي الى أن هذا المشروع لا يحمِّل الدولة أعباء مالية إضافية بل على العكس سيدفع المتعاقدون تعويضاتهم للدولة لضم الخدمات، على ان نستفيد من معاش تقاعدي من مالنا عند بلوغنا السن القانونية.



ولفت البيان الى ان جميع المتعاقدين مضى على عملهم في الوزارة أكثر من عشرين عاما، وبعضهم تجاوز الاربعين عاما برواتب زهيدة ،وطلب رئيس الحكومة سحب المشروع من على جدول الجلسة التشريعية لاعادة درسه لمدة شهر هو تمييع للمشروع لأنه بعد شهر تتم دعوة الهيئات الناخبة ولا يمكن بعدها التشريع.

وشدد البيان على ان المتعاقدين في وزارة الاعلام لن يكونوا مكسر عصا وان الوكالة الوطنية للاعلام وإذاعة لبنان ستتوقفان عن نشر الاخبار والبرامج وتغطية الحوادث ومنها الجلسة التشريعية اذا لم يتم التصديق على مشروع ينصفهم.

