إليكم حال الطقس لليومين المقبلين

يسيطر طقس مستقر نسبيا اليوم والغد، هذا وقد تؤدي كتل هوائية باردة يوم السبت الى طقس متقلب مع امطار محلية الى حين عودة الاستقرار يوم الاحد.



طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:



-الخميس: مستقر نسبيا، مشمس الى غائم جزئيا مع ضباب محلي، تنخفض الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٧ درجة، الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة والبحر منخفض الموج حرارة سطح المياه ١٨ درجة والرطوبة أقصاها ٩٠٪‏.





-الجمعة: مستقر نسبيا وغائم جزئيا مع ضباب على الجبال واحتمال ضئيل لبعض الرذاذ المحلي، درجات الحرارة ساحلا بين ١٠ و ١٧ درجة.



-السبت: متقلب مع امطار متفرقة خاصة على السواحل والسلسلة الغربية واحتمال ثلوج خفيفة على ١٣٠٠م عند توفر الهطول، يستقر الطقس مساءً وتنخفض الحرارة لتتراوح ساحلا بين ٨ و ١٥ درجة.