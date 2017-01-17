دوحة الحص.. أزمة نفايات مستمرة و"عقاب سياسي قديم"؟





كلنا يذكر المكب الموقت الذي استحدثته بلدية حارة الناعمة على بعد أمتار من البيوت المتواجدة في منطقة دوحة الحص، على الخط البحري اول الناعمة آخر الصيف الماضي، تحت حجة عدم وجود مكان تجمع فيه النفايات. وهو المكب الذي أغلقه أهالي دوحة الحص بعد أن عانوا، بسبب قربه من منازلهم الكثير من الأمراض على مدى عدة أشهر. وبعد اعتصامات ومواجهات عديدة مع المعنيين أقفل الأهالي المكب في 24 تشرين الثاني. إلا أن قصة معاناة أهالي الدوحة مع النفايات لم تنتهِ مع إقفال المكب الذي أطلقوا عليه اسم "ميني ناعمة"، فمن ساعة جرفه وحتى الساعة لا زالت نفايات هذه المنطقة لا تعرف طريقاً للتصريف (لا سيما العضوية منها) وتتجمع على أطراف الشوارع والبيوت التي تخاوت في مشهد أصبح من معالم دوحةٍ كانت تُعتبر من أجل مناطق الساحل اللبناني.تتوزع عقارات دوحة عرمون على بلديات ثلاث، جزء من عقاراتها تابع لبلدية عرمون وتذهب نفاياته إلى الكوستا برافا، وجزء ثان من عقاراتها تابع لبلدية الشويفات وأيضاً تذهب نفاياته إلى مطمر الكوستابرافا الذي يستمر موقتا باستقبال النفايات لغاية 24 الجاري بقرار من قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا، وجزء ثالث من عقارات الدوحة تابع لبلدية الناعمة وهو الجزء الذي كانت ولا تزال تمنع نفاياته من الذهاب إلى الكوستا برافا دون غيرها من عقارات الدوحة.شرّ وأشرّوعلى مبدأ التخيير بين الشر والأشرّ، خُيّر أهالي دوحة الحص بين إنشاء مكب موقت "على مناخيرهم" أو الغرق بالنفايات. أما لسان حال البلدية المعنية فكان ولا زال مضبوطاً على موجة "ليس لديّ بديل، وما من مكان أذهب بالنفايات إليه". ومع استمرار هذا الوضع، حتى بعد افتتاح مطمر الكوستابرافا، وتنصّل السلطات المحلية من مسؤولياتها، وفشل كل اللقاءات العديدة التي قام بها ممثلو الأهالي على عدة مستويات مع فاعليات المنطقة السياسية والقائم مقام والمحافظ وسياسيين وفاعلين على عدة مستويات، من دون التوصّل لأي حل لنفاياتهم. ضاقت نفايات الشوارع بالأهالي ذرعا، وأخذوا المبادرة الفردية وعلى حسابهم الشخصي، يقومون حاليا منذ ما يقارب الثلاثة أشهر بجمع النفايات وكنسها، ومن ثم فرزها وتوضيبها في أكياس بلاستيكية. إلا أن النفايات الموضبة والمفرزة بدأت تتراكم في الشوارع وعلى أطراف البيوت، ما اضطر الأهالي وتحديداً "تجمع أهالي دوحة الحص" إلى عقد اتفاق مع رئيس بلدية حارة الناعمة شربل مطر الذي يذهب بنفايات بلديته إلى مكب استحدثه في مكان ما في نطاق بلديته. ويتضمن الاتفاق أخذ النفايات القابلة للتدوير والمفرزة "من دون مقابل مادي" شرط أن يخلصهم من النفايات العضوية أيضاً.اتفاقهذا هو الأسبوع الرابع على عقد الاتفاق، ولكن مطر وحتى الساعة يثابر على أخذ النفايات المفرزة يومين في الأسبوع، ويترك النفايات العضوية للأهالي، الأمر الذي يرتب كلفة مادية أكبر على الأهالي غير كلفة الجمع والتوضيب وشراء المستوعبات، حيث يحاول الأهالي بعد "إخلال رئيس البلدية باتفاقه معهم" بالتواصل مع جهات غير رسمية وغير موكلة بأخذ النفايات، أو من يسمونه بـ"مافيا النفايات" التي تأخذ كل عدة أيام النفايات العضوية الموضبة من أهالي دوحة الحص وتذهب بها في جنح الظلام إلى أماكن مجهولة، وعلى الأغلب ترميها في الأودية أو الجبال البعيدة عن الأنظار. ويدفع الأهالي مبالغ مالية كبيرة للتخلص أو تهريب نفاياتهم التي تعاجز المعنيون عن إيجاد الحلول المناسبة لها. علماً أن بعض الأهالي يقوم يوميا بحمل كيس نفاياته ويرميه خارج نطاق العقار التابع لحارة الناعمة ليتم جمعه من قبل سوكلين وسوكومي.منطقة محظورةوتروي ريم ،إحدى ساكنات دوحة الحص لـ"البلد" ما حصل معها عندما استنجدت بإحدى شاحنات سوكلين أثناء مرورها على الطريق العام، وطلبت من سائقها أخذ النفايات الموضبة المحاذية لمنزلها، مقابل بدل مادي، فأجابها سائق الشاحنة: "ممنوع أن أجمع النفايات من دوحة الحص، وهناك جهاز تعقب يحدد الأماكن التي أتوقف لأجمع منها النفايات، وستتم معاقبتي في حال فعلت ذلك"، مقترحاً عليها حمل النفايات إلى نطاق العقار التابع لبلدية عرمون ليتمكن من أخذها.وفي اتصال مع رئيس بلدية حارة الناعمة شربل مطر، ينكر ما يقوله الأهالي بأنه أخل بالاتفاق الذي أبرم بينه وبينهم، ويؤكد على أن البلدية تقوم بأخذ النفايات المفرزة (القابلة للتدوير) كل أربعاء وسبت إلى "بورة" في الناعمة، وبقية النفايات (العضوية) الموضبة من قبل الأهالي "نذهب بها إلى مكبٍ استحدثناه في مقطع السكة - الناعمة". وفي إجابة عن سؤال "هل يُعتبر هذا حل والى متى يستمر الوضع على ما هو عليه في حارة الناعمة والعقارات التابعة لها ومن بينها دوحة الحص؟" يقول مطر: "بدك تسألي مجلس الوزراء". ويكشف بأن وزير البيئة الجديد طارق الخطيب لديه طرح جدّي وحل سريع لنفايات المنطقة، وهو "إمكانية نقلها إلى مطمر الكوستا برافا". وهو الحل الذي ما من أمل بتطبيقه حسب المتابعين، أولا لرفض بلدية الشويفات إدخال أي طن إضافي إلى المطمر غير المتفق عليه في الاتفاق الذي أنشئ على أساسه الكوستابرافا، رفضا قاطعاً، وثانيا لوجود علامات استفهام حول مصير استمرار مطمر الكوستابرافا ككل بعد صدور قرارات قضائية بإقفاله.عقاب سياسيوبينما يرفض مطر الحديث عن سبب عدم شمل الناعمة وعقاراتها باتفاقية الكوستابرافا وهي المنطقة التي عانت ما عانته من "مطمر الموت" على مدى 18 سنة، ويلفت إلى أنه "موضوع قديم لا يريد الكلام عنه". هناك روايات كثيرة يتم تداولها بين الأهالي حول سر الرفض القاطع لدخول نفايات عقارات دوحة الحص التابعة لبلدية الناعمة، باعتبارها جزءا من الشوف، ويمتد هذا الرفض إلى بعض بلديات عاليه، والإقليم. ومن هذه الروايات ما يقوله خالد بأن ما يحصل مع هذه المناطق هو "عقاب سياسي متفق عليه" و"مشكلة صفقات وخلاف قديم بين زعماء المنطقة وبلديات الشوف وعاليه والناعمة على خلفية استحداث معمل في الجبل كان سيتم إنشاؤه بالاتفاق بين النائب وليد جنبلاط وإحدى شركات التشغيل المعروفة، على الأغلب شركة جهاد العرب". ويوضح خالد "عقاباً لهذه المناطق التي اختلفت وعطلت المشروع يُمنع اليوم دخول نفاياتها الى الكوستابرافا، كما ويمنع إيجاد الحلول لنفاياتها". وترى هبة بأن كل هذا يُوضع في إطار الضغط على أهالي هذه البلديات عبر إغراقهم بالنفايات للرضوخ لأي مشروع يتفق عليه زعماء الجبل وإن كان مشروعا قاتلا كإنشاء مطمر أو محرقة وغيرها من الحلول التي تؤمن لهم استدامة دخول أموال النفايات إلى جيوبهم.الخطوات اللاحقةأما الخطوات اللاحقة، فيؤكد الأهالي بأنهم في صدد رفع دعوى قضائية على رئيس البلدية الذي أخلّ بالعقد الرسمي الذي أُبرم بينه وبين "تجمع أهالي دوحة الحص"، وذلك "إما التزاما منه بالقرار السياسي بالعقاب الكبير لأهالي الشوف وعاليه، وإما انتقاما له من أهالي الدوحة تحديداً كونهم أقفلوا المكب الموقت الذي استحدثه أواخر الصيف الماضي". علما أن التواصل مع الجمعيات البيئية مستمرّ، على أمل التوصل لإمكانية إنشاء معمل فرز ومعالجة صغير لحل أزمة نفايات الدوحة، و"هو المعمل الذي لا يكلف كثيراً كون المنطقة لا تنتج أكثر من 10 أطنان من النفايات أسبوعياً" على حد تعبير أحد الأهالي.