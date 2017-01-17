لعنة "الستين" تلاحقُ العهد... أنا أو لا أحد!

الياس قطار



هل كان قانون الستين أحد شروط التسوية الرئاسية الأخيرة؟ قبل أسابيع لم يكن أحد ليجرؤ على طرح سؤالٍ مماثل ركونًا الى السقوف العالية التي رفعها الجميع بلا استثناء في وجه قانون الستين حدّ جعله “لعنة العصر”، أما اليوم وقد فكّت المختارة اللعنة عنه رسميًا، يصبح ذاك التساؤل مشروعًا لا بل يفتح الباب على تساؤلات وشكوكٍ مشروعة هي الأخرى.



يفكّر قادة العهد مليًا هذه الأيام. يبدو حتى الساعة أن عليهم المفاضلة بين التمديد منعوتًا بـ“التقني” وبين قانون الستين. خلط النائب وليد جنبلاط كلّ الأوراق الانتخابية بخروجه عن صمته. كثيرون مثله لا يريدون سوى “الستين” لكنهم لا يجرؤون على المجاهرة لأنهم من صنّاع العهد الجديد ومن صلبه وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري. أتى كلام جنبلاط “من حقّ الله” بالنسبة اليهم، كان على أحد أن يحرق طبخة النسبية وأن “يشوشط” طبخة “المختلط”. ومن أفضل من بكّ المختارة الذي يتمسّك علنًا بالستين وينفتح على بعض التعديلات فيه شرط أن تناسب مركزَي قوّته في الشوف وعاليه اللذين يحرص على إبقائهما مترابطين عضويًا في دائرة واحدة. لا حاجة الى مزيدٍ من البكاء على أطلال “الستين” التي لا يبدو أنها أطلالٌ بالفعل، كما ومن الاستراتيجي عدم التصويب بعنفٍ على ذاك القانون النافذ أقلّه الى حين اتّضاح صورة ما ينشده معظم الأطراف.



أسوأ الفرضيات...

محرِجًا يبدو الوضع على جبهات جهاتٍ عدة حاربت ولمّا تزل عودة الستين ونعتته بأبشع النعوت لا سيما الرئاسة الأولى والرابية ومعراب وحارة حريك وحتى عين التينة التي لن يستسلم سيّدها سواء في التسويق لقانونه المختلط التأهيلي على أن يكون قياسُه ملائمًا للجسد الجنبلاطي، أم في تقديم نسخة منقّحة عن قانون الستين حفظًا لماء الوجه واحترامًا للرأي العام الذي اقتنع لوهلةٍ بأن القانون القديم أصبح خلف ظهره، على أن يكون كلا المسعيَين كفيلين باستبعاد خيار التمديد الذي يُعتبر أسوأ الفرضيات على الإطلاق والذي لن يُرحَم كلُّ مشارك في إرسائه بدءًا برأس الهرم وصولًا الى أصغر قيادي في الأحزاب الممدِّدة لنفسها.



الثمن: مجرّد تنازل عن موقف!

أغرب ما في قانون الانتخاب أنه لم يرتقِ بعد في نظر الرئيس نبيه بري الى مصاف حلوله ضيفًا على مجلس النواب في جلستيه التشريعيتين غدًا وبعده، بل هو بطل الشفاه العامّة والتجاذبات العلنية والمبطّنة، كما وبطل جولة الحزب التقدمي الاشتراكي على رؤساء الكتل لشرح وجهة نظره الرافضة للنسبية والمتمسّكة بخيار يُنصِف المكوّن الدرزي، أبناء طائفته. والأكثر غرابة من المناوشات الكلامية تضاربُها في غير مناسبة. فمعراب ترفض في المطلق قانون الستين وتحارب وشريكتها الرابية من أجل الوصول الى صيغةٍ مختلطة تؤمّن صحة التمثيل لا سيما المسيحي منه، وهو ما كرره رئيسها الدكتور سمير جعجع منذ ساعات، بيد أنه في المقابل لا يتوانى عن المجاهرة بدعمه الخيار الذي يرتئيه جنبلاط والذي لن يكون سوى “الستين”، وهو ما يستولد معضلة جديدة قد يكون ثمنها مجرّد التنازل عن موقفٍ علني لا أكثر لحساب المصلحة الكبرى التي تجمع القوات والتيار، والمقبلة على ثاني أكبر ترجماتها بعد الرئاسة في التحالفات النيابية وتوزيع الحصص مناطقيًا.



مكامنُ القوة والضعف

أين نقاط قوّة قانون الستين اليوم وأين مكامنُ ضعفه؟ قبل أسابيع معدودة بدا “الستين” في حكم المُحتضَر كي لا نقول الميت، وبدا النصرُ محتمًا لقانون مختلط يُعمَل على صوغه بما يلائم الجميع. لم يعد الأمر كذلك بعدما استرسلت التحليلات والتقاطعات الكلامية والكتابية في تأكيد عودة الستين كما هو على أن يُفرَض خيارًا بديلًا عن التمديد الثالث، أو في أحسن الأحوال مع بعض عمليات التجميل الكفيلة بالضحك على الذقون ولكن من دون حرمان الناس من انتخاب مجلس جديد من خلال ممارسة حقهم البديهي كلّ أربع سنوات. يشكّل وليد بك اليوم ورقة الدفع الأقوى لقانون الستين متسلحًا بقناعة جميع الأطراف بأن تجاوز إرادته ضربٌ من ضروب الجنون وهو ما لن يحصل لا سيما في حسابات عين التينة وبيت الوسط ومعراب. وعليه، قد يساهم جنبلاط نفسه وبعض الراغبين ضمنيًا في بقاء القديم على قدمه في إعادة إحياء “الميت المفترض” مع الرضوخ لبعض التعديلات الطفيفة التي تلامس النسبية ولا تبلغها. أما في الضفة الأخرى، فيقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالمرصاد لكلّ محاولات فرض خياراتٍ قديمة لم تثبت صحّتها ومنها قانون الستين والتمديد على السواء، ويشاطره في ذلك التيار الوطني الحرّ في طبيعة الحال الذي ما زالت مواقف نوّابه ووزرائه تصبُّ في خانة الرفض الكليّ لأي شكل من أشكال “الستين” من دون مهادنة أو خوف. وينطلي هذا الرفض على حزب الله الذي يجرؤ في الذهاب أبعد من الجميع بوصفه العودة الى “الستين” بـ”الجريمة في حق المواطن”، وبتمسّكه بخيار “النسبية الكاملة” على أنها الأكثر إنصافًا وإحقاقًا للجميع مع يقينه المسبق والتام بأنه يقطف رصيدًا بموقفه هذا لا أكثر كونه غير قابل للتحقيق البتة.



المختارة تتحاشى عنصرَين...

يرفض جنبلاط ببساطةٍ أن يُمسّ بكتلته كمًا ونوعًا، ويتمثّل هذا الربط في عنصرين يعمل بكّ المختارة على تلافيهما قدر المستطاع، أوّلهما الإتيان بنوابه بأصوات داعمة من خارج الكتلة الدرزية الموالية مع ما سيرافق ذلك من “تربيح جميلة”؛ وثانيهما خسارة النواب المسيحيين المحسوبين عليه أو بالأحرى الذين يتحكّم بهم جنبلاط قبل الانتخابات وبعدها بذريعة أنه هو من نصّبهم نوابًا على دوائرهم وكانت له اليد الطولى في تبنّي ترشيحهم، على أن يبقوا أوفياء له طوال فترة ولايتهم التشريعية وما بعدها، ولعلّ هذا الهاجس مرتبطٌ بصورةٍ بديهية بالتحالف العوني-القواتي الذي يضع عينَه على كلّ نائبٍ مسيحي لا ينتخبه المسيحيون أنفسهم بأصواتهم وإراداتهم من دون أن يُفرَض عليهم، وليست تجربة دير القمر البلدية التي كانت المختارة شريكًا ضالعًا فيها سوى خير تفسير للهواجس الجنبلاطية. ويعوّل وليد بك في هذا المجال على قناعةٍ دفينة بأن الجميع يريدون “الستين” ضمنيًا ولكنهم غير متصالحين مع أنفسهم ومع العدسات ولا يجرؤ أيٌّ منهم على فعل ما فعله هو بإعلانه رفض النسبية صراحة وعلى عيون الجميع، وبالتالي هو يسدي خدمة لهؤلاء “المتلطّين” خلف كلامهم البرّاق شديد الزيف والتملُّق.



رحلة البحث عن مخارج...

ربما لا يعود لكلّ ما سبق معنى عندما يغمز الرئيس بري من قناة قانون الستين بشحمه ولحمه وفي موعد الانتخابات المُحدّد، على أن تُخصَّص الأشهر التي تسبق اليوم المنتظر لا لدراسة قانون جديد أو تعديلات لن ترضي أحدًا، بل لإيجاد الذرائع والمخارج التي تحفظ ماء وجهَي رئيسَي العهد الجديد وبري ثالثهما...