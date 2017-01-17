أكثر من 180 مفقودا اثر غرق مركب مهاجرين في المتوسط

ارتفعت حصيلة غرق مركب مهاجرين السبت قبالة السواحل الليبية الى أربعة قتلى وحوالى 180 مفقودا، وفق حصيلة أعلنتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.



ووضعت الحصيلة الجديدة استنادا إلى شهادات أربعة ناجين هم اريتريان وإثيوبيان، وصلوا مساء الاثنين الى مرفأ تراباني غرب جزيرة صقلية الإيطالية.



وأوضح الناجون الاربعة (ثلاثة رجال وامرأة) أن المركب الخشبي من طابقين انطلق الجمعة من ليبيا وعلى متنه أكثر من 180 شخصا، جميعهم من القرن الأفريقي، بحسب ما نقل متحدثان باسم المنظمتين لوكالة فرانس برس