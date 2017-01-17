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إلقاء القبض على منفذ هجوم ملهى اسطنبول
إلقاء القبض على منفذ هجوم ملهى اسطنبول
إلقاء القبض على منفذ هجوم ملهى اسطنبول
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الثلاثاء 17 يناير 2017 10:24
ألقت السلطات التركية، امس الاول، القبض على عبد القادر ماشاريبوف، المتهم في تنفيذ الهجوم المسلح على النادي الليلي ليلة رأس السنة في منطقة "أورطه كوي" باسطنبول.
وبحسب مصادر أمنية تركية، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول تلقت بلاغا حول إقامة منفذ الهجوم في منزل بمنطقة أسنيورت باسطنبول.
وفور تلقي البلاغ، داهمت الفرق المنزل، وألقت القبض على ماشاريبوف ورجل آخر قرغيزي الأصل، إضافة إلى 3 نساء.
وتمّ اقتياد جميع من ألقي القبض عليهم إلى مديرية أمن اسطنبول؛ لاستكمال التحقيقات معهم.
من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي المختص في الشأن التركي، سعيد الحاج، أن "القبض على المجرم الهارب كان نتاج عملية استخبارية قبل أن تكون أمنية"، مضيفا في تغريدة له على صفحته على "تويتر"، أنه من الواضح أن قوات الأمن التركية منعته من "الاشتباك واستعمال السلاح، واشتبكوا معه بالأيدي (وغيرها) من مسافة صفر".
وأكد أن هذا "نجاح يسجل للأمن والاستخبارات التركية"، منوها بأن القوات التركية "قبضت على آخرين كانوا معه في البيت".
كما لفت إلى أن القبض على "المجرم الهارب" ومن معه يعدّ "كنز معلومات".
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