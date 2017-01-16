أين أصبح ملف المركز الطبي التابع لقوى الامن الداخلي؟

قبل اكثر من ثماني سنوات، قدّمت دولة الامارات هبة للبنان، عبارة عن مبنى يصلح لكي يكون مركزا طبيا او مستشفى تابعا لقوى الامن الداخلي، وملاصقا لثكنة الحلو في منطقة مار الياس. مضت سنوات ولم يُفعّل العمل على المشروع، الى حين استئنافه قبل حوالي السنتين، بعدما تسلم ضابطان في الامن الداخلي متابعته مع احدى المستشفيات في بيروت من اجل استكمال التجهيزات المتعلقة بالمعدات الطبية. استبشر العناصر الامنيون خيراً في مشروع قد يعود بالفائدة الصحية والمالية عليهم، غير انّ تفاصيل كثيرة وضغوطا لا تزال تحول دون تنفيذ المشروع. فأين أصبح ملف المركز الطبي الجديد بعدما ردّه ديوان المحاسبة الى معنيين في قوى الامن الداخلي قبل شهر ونصف، طالبين منهم الاجابة عن عشرين سؤالاً، (أغلبها تتعلق بالمناقصة من الناحية المالية ) ، وهل بتّ الديوان بالملف بعدما حصل على الاجابات من الامن الداخلي؟ .

أصل الرواية هبة اماراتية، اقتصرت على تقديم المبنى، وهو ما كان يُفترض ان يشكل ارضية جاهزة لقوى الامن الداخلي لاستكمال العمل. قبل سنتين بدأ العمل بشكل جدّي على المشروع، بعدما كُلف ضابطان مختصان بالمتابعة، واستعانا للغاية بوسيط "مدني"، بين الجهاز الامني المعني وبين مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت لاستكمال التجهيزات الطبية، من خلال مناقصات تم تثبيتها بين الامن الداخلي والمستشفى .



تلزيمات

من المفترض ان يؤمّن المركز الطبي خدمات صحية يستفيد منها العاملون في قوى الامن الداخلي وذووهم على حد سواء، على غرار المستشفى العسكري التابع للجيش. وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها "البلد"، فانّ ملف المركز الطبي بعدما أُرسل الى ديوان المحاسبة للموافقة عليه، (حسب الشروط التي تقتضيها الملفات التي تشمل تلزيمات)، أعاد الديوان ردّ ارسال الملف الى قوى الامن الداخلي، مع تدوين ملاحظاته والتي تشمل 20 سؤالاً يُطلب من المعنيين الاجابة عنها. وبحسب مصادر مطلعة، فانّ من بين التساؤلات المطروحة: "لماذا يحصل الوسيط بين قوى الامن والمستشفى على مبلغ مالي مرتفع يصل الى 3 ملايين دولار سنوياً؟، ولماذا لم يُعمل على مناقصات مع مستشفيات اخرى، فيما تم حصر مناقصة الاجهزة والمعدات الطبية مع مستشفى الجامعة الاميركية؟"، وغيرها من الاسئلة .



اجراءات روتينية

حاولنا التواصل مع الضابطين اللذين تابعا الملف (نتحفظ عن ذكر اسميهما ) ، ولكن لم نحصل على اجابة واضحة، غير انّ معلومات امنية خاصة اكدّت انّ الملف يخضع الى اجراءات روتينية عادية، بحيث انّه وبحسب القانون يحول الملف الى ديوان المحاسبة الذي يدرسه ويحق له تدوين الملاحظات، "وهذه القضية كأي ملف روتيني عادي". كما تؤكد المعلومات الامنية انّ قوى الامن الداخلي عبر الجهاز المختص فيها أجابت عن الاسئلة الواردة في رد الطلب من ديوان المحاسبة، "واليوم، أصبح الملف في عهدة الديوان، وله كل الحق بالموافقة عليه او رفضه ".



وزارة الداخلية

وبحسب مصادر مطلعة فانّ ملف المركز الطبي يخضع الى ضغوط كثيرة من اجل اقراره وتمريره مع الموافقة عليه من قبل ديوان المحاسبة، على الرغم "من كل الاخطاء التي تتضمنه، واعتراض عدد من القضاة الذين أطلعوا عليه في ديوان المحاسبة". وتتابع المصادر مشيرة الى انّ "وزير الداخلية نهاد المشنوق يتابع الملف شخصياً ويضغط من اجل اقراره"، ويتقاطع ذلك مع ما يستوجب المشنوق متابعة الملف لدى ديوان المحاسبة بشخصه كوزير معني .

الى ذلك، يتكتم المطلعون على الملف في ديوان المحاسبة عن الادلاء بأية معلومات حفاظاً على سرية ومناقبية العمل، غير انّ مصادر معنية من داخل الهيئة التي تنظر في ملفات وزارة الداخلية في الديوان، أكدّت لـ"البلد" انّ الملف لا يزال قيد الدرس، وفيه الكثير من المعلومات التي لا يمكن ذكرها، "نستطيع التحدّث في العموميات، ونؤكد انّه ما لم يكن هناك قصة نزاع سياسي، لكان المشروع قد استكمل، فأكبر دليل على عدم تسيير الملف هو وجود خلفيات سياسية لا نريد التطرق اليها، وهذا ما هو ليس بسر". وتتابع المصادر "نحن نعمل ضمن القانون ونعزل انفسنا عن اي توجه سياسي، ولغايته ثلاثة اشهر مرّت على متابعتنا القضية ولم تتضح الصورة بعد ".



سلبي ام ايجابي؟

وبحسب المصادر فانّ الجانب الذي يجب التطرق اليه ومتابعته، هو مدى الفائدة التي قد تترتب عن تنفيذ المشروع، ايجابية كانت ام سلبية، "هناك مبنى جاهز، فلماذا لا يتم استثماره، ولماذا لا يُعمل على تحقيق المصلحة العامة، بدلاً من الغوص في تفاصيل السياسة، والبحث في الحلول الحقيقية منعاً لوجود اي التباس يعتري الملف ".

لم تتضح الصورة بعد فاذاً، الملف في عهدة ديوان المحاسبة، وينتظر المزيد من الاجابات المتعلقة بالمناقصة المالية من جهة، واجابات اخرى نبحث عنها بدورنا في الخلفيات السياسية والضغوط التي تُمارس من اجل تمرير تنفيذ المشروع "على الرغم من علله الكثيرة"، فمن المتضرر ومن المستفيد، وهل قد يُقفل الملف كما جرت العادة على الطريقة اللبنانية المعتادة؟. اسئلة برسم الاجابة عنها من المعنيين .