Interior ART "للفيحاء"...طاقات شبابية واعدة للإنماء



طرابلس الفيحاء عاصمة لبنان الثانية إجتازت العصور ورست في قلب لبنان، مستعيدة دورها الرائد كلؤلؤة على شاطئ البحر المتوسط، عربية الهوى والهوية، لبنانية الانتماء تساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية الجامعة وتمثل التعدد والعيش الواحد بين كل مكونات لبنان. وايماناً باهمية النهوض بالمدينة بشكل خاص ولبنان بشكل عام، وانطلاقاً من مبدأ الارادة وتصميم أبنائها على وضعها في دائرة التألق والإبداع ، تم افتتاح شركة Interior Artالهندسية، لصاحبيها عبد الله برادعي وخالد الحلبي اللذين اشارا الى ان المكتب يولي اهتماماً بشكل محوري للقضايا الإنمائية والعمرانية من طرابلس إلى كل لبنان .

وقالا: افتتحنا شركتنا للعمل والخدمة وتحقيق رؤيتنا الجديدة من اجل التسابق على الانماء الاعمار، وسنبذل كل جهودنا لما فيه خير وطننا لبنان، متعهدان بالاستمرار بمسيرتهما.

