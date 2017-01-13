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ريفي يرد على المشنوق بلسان الحريري؟
ريفي يرد على المشنوق بلسان الحريري؟
ريفي يرد على المشنوق بلسان الحريري؟
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الجمعة 13 يناير 2017 11:08
رد اللواء أشرف ريفي على وزير الداخلية نهاد المشنوق وقال: لن أرد عليه بلساني بل بلسان الرئيس سعد الحريري الذي قال لمحقق لجنة التحقيق الدولية بالصوت الموثَّق : "إذا راودني الشك بأحد المقرَّبين من والدي في تسريب المعلومات عنه ، أشك بشخصٍ كنهاد المشنوق".
أرجو ألا أُضطر إلى أن أقول أكثر عن هذا الذي يصف الشرفاء بالمنافقين، لكن أسأله لماذا تكشفني أمنياً ولمصلحة من؟، فيما أنت تُخصِّص 240 عسكرياً لمرافقتك، وتُقفل الطرقات وتُقيم المربعات الأمنية؟ وللكلام تتمة
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