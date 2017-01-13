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قائمة أكثر 5 أندية أوروبية شعبية على الإنترنت
قائمة أكثر 5 أندية أوروبية شعبية على الإنترنت
قائمة أكثر 5 أندية أوروبية شعبية على الإنترنت
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الجمعة 13 يناير 2017 11:04
كشف تقرير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ترتيب جديد للأندية الأوروبية حسب عدد الزيارات التي حققتها مواقعها الإلكترونية خلال عام 2016.
ووفقا للتقرير تصدر الموقع الإلكتروني لفريق مانشستر يونايتد، قائمة مواقع النوادي الأكثر زيارة على الإنترنت، في العالم.
وسجل موقع مانشستر يونايتد، 8.6 ملايين زائر شهريا، في الفترة ما بين يناير ويونيو، خلال العام الماضي، متقدما بفارق ضئيل على أرسنال الذي جاء ثانيا بـ8.5 مليون زائر شهريا.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب موقع نادي ليفربول، الذي يستقبل 7.7 ملايين شخص، كل شهر، على الإتنرنت، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".
في غضون ذلك، حل موقع ريال مدريد الإلكتروني في المرتبة الرابعة، بـ7.2 ملايين زائر، متبوعا بفريق برشلونة في المركز الخامس بزوار قدرهم 6.3 ملايين.
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