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طورسركيسيان: الأجواء الايجابية ستؤدي الى الاتفاق على قانون الانتخاب

طورسركيسيان: الأجواء الايجابية ستؤدي الى الاتفاق على قانون الانتخاب
طورسركيسيان: الأجواء الايجابية ستؤدي الى الاتفاق على قانون الانتخاب
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  • الجمعة 13 يناير 2017 10:59
أعرب النائب سيرج طورسركيسيان في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 93,3" عن تفاؤله بأن "الأجواء الايجابية التي تسود في البلاد اليوم ستؤدي الى الاتفاق على قانون انتخاب جديد"، معتبرا أن "أي قانون خارج الإطار الأكثري سيحتاج تمديدا تقنيا".

ورأى أنه "بعد العاشر من شباط أي موعد دعوة الهيئات الناخبة، تحسم الأمور ما بين إنجاز قانون جديد أو تمديد تقني"، مشيرا الى ان "قانون المختلط هو الأوفر حظا".
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