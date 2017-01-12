النفايات "راجعة"... والحكومة تعالج الأزمات بـ"الكش"

شكلت حادثة الطائرة التابعة للميدل أيست التي صادفت مجموعة كبيرة من الطيور أمامها لحظة ملامستها المدرج الغربي للمطار، وبالتالي وقف استعمال هذا المدرج بشكل موقت ريثما تتم معالجة موضوع الطيور، التي يتكاثر تواجدها بشكل جنوني في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، بسبب النفايات المتراكمة في مطمر الكوستابرافا، ورقة ضغط باتجاه إقفال المطمر بشكل موقت من قبل قاضي الأمور المستعجلة، الأمر الذي يعني حتماً بأن أكياس النفايات ستعود إلى الشوارع أو بعضها في الساعات المقبلة.



إنفاذا لقرار قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان، القاضي بالإقفال الموقت لمطمر الكوستابرافا في خلده، عاد وأصدر القاضي حمدان قرارا يوم أمس يقضي بإبلاغ مضمون هذا القرار للمدّعى عليهم (المشغل جهاد العرب) وبضرورة التقيّد بنص القرار. وتشير معلومات إلى أن نقل النفايات إلى المطمر توقف 90 في المئة حتى كتابة هذه السطور.



جرم اجتذاب الطيور

ولكن هذا القرار سبقته وتلته وتزامنت معه تصاريح وبيانات تبرئ الكوستابرافا من جرم اجتذاب الطيور وإلباس التهمة كاملة لمصب نهر الغدير وحده. على رأسها بيان مجلس الإنماء والإعمار الذي حصر أسباب تواجد الطيور بنهر الغدير ومجارير الغدير والمياه المبتذلة، اضافة الى أنشطة تربية الطيور في المحيط القريب من المطار، جازما بأن "المطمر يعمل بطريقة سليمة بطمر النفايات والحل بقص الاعشاب وتكرير المياه ووضع إضاءة وآلات منفرة للطيور ورش مواد لتنفير الطيور ".

وهو البيان الذي شكل صدمة للرأي العام اللبناني لا سيما وأنه تضمن اقتراح "استخدام أشخاص بدوام كامل، في المطار، يكونون مدرّبين ومجهّزين بما يلزم لطرد الطيور، خصوصا عند إقلاع وهبوط الطائرات، اسوة بالمطارات المعرّضة لخطر الطيور".



ردود فعل

وتوالت من بعده ردود الفعل، فرد الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح على هذا البيان معلقاً "إذا كنتم لا تفقهون بأن المكب، بما يستقبل من نفايات غنية بالمكونات القابلة للتعفن والتحلل، هو السبب الرئيس لاجتذاب الطيور، التي تتزايد أعدادها اضطرادا مع زيادة كمية النفايات في مكب الكوستابرافا، فهذه مصيبة. وإذا كنتم تعرفون هذه الحقيقة، وأنا أرجح ذلك، وتتمنعون عن قولها مسايرة لرؤسائكم وممالأة لسياساتهم الخاطئة في التعامل مع ملف النفايات، ومع اختيار مواقع لاستقبالها من دون إخضاعها لأي دراسة لناحية تقييم أثرها البيئي، أو تقييم مخاطرها على السلامة العامة، وفي حالة الكوستابرافا على سلامة الطيران في مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت، عندها المصيبة أعظم".

وردا على الاقتراح عينه أطلق المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" (#حكومة_كش_الطيور) الذي غرّد عليه اللبنانيون بسخرية من اقتراح ما أسموه بمجلس "التخريب لا الإعمار".

وفي هذا الإطار أكدت حملة إقفال مكب الغدير الكوستابرافا، على أن طيور النورس موجودة منذ الأزل على طول الشاطئ اللبناني وعند مصب الغدير بالذات، وهي لم تكن يوما مصدر خطر على السلامة العامة إلى أن استُحدث هذا المكب القاتل. و"إن التعمية الإعلامية التي تنتهجها بعض المراجع الرسمية عبر تصوير المشكلة بأنها من النهر وليست من المكب، ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير استمرار هذه الجريمة الصحية، والبيئية، والاقتصادية بحق اللبنانيين جميعا". وأشارت الجمعية إلى إن هذا "المطمر" غير الصحي والذي يحوي مواد عضوية وأطعمة متنوعة هو نقطة جذب أساسية لطيور النورس وطيور العبور أيضا، ولا حل إلا بإقفال المكب بشكل نهائي ومعالجة آثاره الكارثية المستدامة على المنطقة. واصفة ما حصل بـ"المهزلة الإدارية التي سببها سوء اختيار المستشارين لأصحاب القرار السابقين، والفساد الذي ينخر بالإدارة العامة عموما ويجب ان تتوقف".

مطالبة المعنيين بتطبيق القول بالفعل، وإصدار قرار فوري بوقف الأعمال الإنشائية المستمرة بمحاذاة المطار قرب محطة تكرير نهر الغدير من نقل أتربة مختلطة بالنفايات العفنة وفلشها من دون أي مراعاة لقوانين البيئة ولا دراسة مسبقة ملزمة للأثر بيئي. و"ان هذا المشروع الارتجالي المستجد والأخطر من المكب ذاته على الطبيعة والبيئة يتطلب منكم التدخل السريع بصفتكم تحملون أمانة الحفاظ على البيئة ومنع التعدي عليها. علما أن جزءا من هذه الأرض مخصص لإستكمال المرحلة الثانية من مشروع تكرير مياه الغدير".

وطالبت الجمعية تحديدا وزير البيئة طارق الخطيب "بدل البكاء معنا على أطلال الكارثة البيئية عند مصب نهر الغدير، الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير محطة تكرير مياه النهر الملوثة والحاضر تمويلها منذ سنوات والاقلاع عن سياسة تبرير وجود المكب وتجميل أضراره الكارثية واقتلاعه من المكان بعد ان خرب الشاطئ ودمر الآثار وعرض السلامة العامة للخطر".



ما البديل؟

إذاً، أغلق مكب الكوستابرافا موقتاً، وقررت دولتنا وضع موظفين لكش طيور النورس عند محيط المطار، وهنا يبقى السؤال الأهم (ما البديل عن الكوستابرافا...؟) حيث أن الشوارع اللبنانية على موعدٍ جديد مع النفايات التي ستعود لتفترش شوارع بلديات عدة كانت تُنقل نفاياتها إلى المطمر منها (الشويفات، عرمون، ديرقوبل، الليلكي والغدير، الغبيري، برج البراجنة، وحارة حريك..." ولا ننسى بعض شوارع بيروت الإدارية التي يذهب قسم من نفاياتها (200 طن يومياً) إلى الكوستابرافا. وهو الأمر الذي يجب أن يستدركه المعنيون قبل أن نعود لأولى فصول عهد النفايات الذي لا تريد الحكومات المتعاقبة إنهاءه...!