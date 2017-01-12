تضييق للحريات في كفررمان، انطلاقاً من القانون العثماني!



تطبيقاً للقانون العثماني، الصادر عام 1910، يتجه محافظ النبطية الى تطبيق "القانون" باقفال محلات المشروبات الروحية في بلدة كفررمان الجنوبية، بعد العريضة التي رفعت له من قبل اهالي البلدة، رغم ان المحافظ اكد انه سيصدر قراراً في الايام القليلة المقبلة بالاقفال من عدمه وهو ليس قراراً ادارياً كون الأمر ينعكس ضرراً على الآخرين ومن حقهم الطعن فيه.

الحديث عن اقفال المحال تفاعل بشكل كبير خصوصا ان القرية الجنوبية تعرف "بكفر موسكو"، نظراً للثقل الشيوعي داخل القرية، معتبرين ان القضية ليست وليدة الساعة بل هي تراكمت لسنوات وضغوطات على المحال لمنع البيع وهي تدخّل بالحريات الشخصية، والعريضة بدأها احد رجال الدين وتمّ تدوين تواقيع لأشخاص لا علم لهم بالعريضة بالاضافة الى اشخاص من خارج القرية، فيما العديد من الأهالي الذين وقعّوا على العريضة تمّ سؤالهم هل انتم مع شرب الكحول ام لا، وليس هل انت مع اقفال المحال، ما يعني ان العريضة مزورة بطريقة غريبة.

رئيس بلدية كفررمان المحامي ياسر علي أحمد أكد لـ"البلد" ان البلدية لم تطرح الموضوع للمناقشة ولا هم من رفعوا القضية للمحافظ، بل هناك تواقيع من الأهالي. وحين سؤاله عن التواقيع المزورة اكد ان القضية عند المحافظ ويمكن للقوى الأمنية ان تتأكد من التواقيع، مؤكداً عدم امتلاك اصحاب هذه المحال اي رخص قانونية من الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد والسياحة والصحة، اذ كل ما لديهم اوراق استيفاء رسوم من وزارة المالية. مضيفاً ان هذه المحال لا تستوفي الشروط القانونية، بناء على قانون عثماني لا يزال معمولاً به ينص على انه لا يجوز فتح محال خمر في الأماكن الإسلامية. كلام رئيس البلدية يرفضه العديد من الأهالي مؤكدين ان قانونا منذ العام 1910 لا يمكن ان ينطبق اليوم، واذا كان الأمر كذلك هناك العديد من القوانين الغريبة داخل القانون العثماني كارتداء الشورت. واذا اردنا الاعتراض هل نقدم شكوى للباب العالي؟ او نبحث عن حفيد آخر سلطان عثماني؟ نحن داخل الدولة اللبنانية والقوانين تنطبق على الجميع داخل الاراضي اللبنانية.



قانون عثماني

احد اعضاء البلدية والغير محسوب على الحزب الشيوعي اعتبر في حديث خاص، ان القضية عمرها سنوات والتواقيع بدأت قبل عام من اليوم حينها اقفل الملف شكلياً، الا ان المعترضين استكملوا الملف وقاموا برفع عريضة للسكان، رفعت الى المحافظ الذي طالب باعداد دراسة من قبل البلدية، وقررت البلدية بأن المحال غير شرعية قانونياً ما تسبب "بهمروجة" داخل القرية وباعتراض من قبل الحزب الشيوعي، مؤكداً ان طرح الموضوع في هذا التوقيت يعتبر غلطة كبيرة خاصة ان النقمة على البلدية داخل القرية كبير جداً، فلا يوجد حل لمشكلة النفايات في القرية والوضع مأساوي ولا يوجد اصلاً طرقات صالحة للوصول الى محال بيع الكحول بالاضافة الى ازمة المياه ومشكلة البئر في القرية... كلها مشاكل متراكمة تناستها البلدية، وقررت فتح مواجهة شخصية مع محال بيع الكحول تحت حجة ان هناك قانونا عثمانيا. معتبراً ان اقفال المحال هو اعتداء على الحريات الشخصية رغم انه ضد شرب الكحول ولكن يمكنك تثقيف الناس عن اضرار الكحول والقيام بندوات اجتماعية وثقافية لذلك، الا ان الاقفال تحت حجة الدين شكل ردة فعل عكسية ووضع البلدية تحت الاتهام، وهي متهمة اصلاً بكثير من المواضيع.



فرض ايديولوجيا

مسؤول منطقة الجنوب في الحزب الشيوعي اللبناني، عضو المجلس البلدي حاتم غبريس، اكد لـ"البلد" انه ضد تصغير الموضوع، واعتبار ان القضية هي فقط محل مشروبات روحية، بل المسألة اكبر من ذلك بكثير، انها قضية حريات عامة، اليوم النقاش يدور عن محال الكحول وغداً سيمنع الاختلاط والحفلات الموسيقية ورفع صوت الأغاني... ومن يمنع ذلك؟ مضيفاً ان المحال قامت بدفع مستحقاتها المالية من 1-1-2017 لغاية 31-12-2018 ما يعني انها قانونية. وفي حال كان هناك مخالفة يجب اصلاح الخلل لا اقفال المحال، مؤكداً ان القضية ليست قضية محال لبيع الكحول بل بين وجهتي نظر. حيث يأسف غبريس أن بعض القوى السياسية تركن إلى القانون العثماني، الصادر في العام 1910، لتأكيد عدم قانونية المحال، فمعظم محال بيع الخمور في كفررمان مرخصة من وزارة المال، وتدفع للبلدية 500 ألف ليرة لبنانية سنوياً رسم مسقفات، فيما تستوفي البلدية 100 ألف ليرة لبنانية رسم مسقفات عن المحال التي لا تبيع الكحول.



محال قانونية

نديم ونبيل صالح من اصحاب محلات بيع الكحول يرفضان التهم الموجهة لهما، ويتحدان البلدية او اي شخص يثبت بأنه قام ببيع الكحول لقاصر او حصل اشكال امام المحل، فالمحلات غير مخصصة للجلوس، ومن يريد شراء مشروبه يأخذه معه الى المنزل او بعيداً عن المحال ونحن ندفع للبلدية الاموال، وحين طرحت الفكرة في البلدية كان الجواب بأن هذه الاموال حرام! مؤكداً اننا في دولة لبنانية تخضع للقوانين اللبنانية لا القوانين العثمانية. ويؤكد نبيل اننا نملك اوراقا شرعية من قبل الدولة وفي حال كانت هناك مخالفة نقوم بتسوية اوضاعنا لا اغلاق المحال، فأذا كان لدي سيارة مخالفة لا تقوم الدولة بحرقها او مصادرتها بل في اصعب الظروف تقوم باحتجازها لحين تسوية وضعها القانوني بينما هنا في القرية يريدون فرض عقيدة متشددة ونحن تحت سقف القانون اللبناني والقضية ستتابع مع القضاء المختص في حال قرر محافظ النبطية اغلاق المحال.

رئيس البلدية يؤكد انه ليس هناك من مشروع ضد مشروع. كل ما في الأمر اننا نريد تطبيق القانون، ونريد مجتمعا منتجا وليس مجتمعا "سكرانا" ولتجنب الحوادث نتيجة المشروبات الروحية في الطرقات نحن لا نمنع احدا من الشرب ولكن اذا صدر القرار من المحافظ بالاغلاق سنغلق واذا صدر بعدم الاغلاق سنلتزم بالقانون. فأنا رئيس بلدية انفذ القانون ليس الا، ولست انا من قام بتوقيع العريضة.

كلام رئيس البلدية يرفضه بعض الأهالي معتبرين انه اليوم سيمنع الخمر، وغداً سيمنع الاختلاط وسيفرض الحجاب، فالبلدية هي السلطة الاقوى, الا اننا سنرفض اي قرار لفرض ايديولوجيا معينة على الأهالي.