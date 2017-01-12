تويني: لا عودةالى قانون الستين في ظل تأييد الاكثريةالنيابية للنسبية

أعلن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في حديث لاذاعة "صوت لبنان - 93,3"، "ألا عودة الى قانون الستين في ظل تأييد أكثرية نيابية وشعبية للنسبية مع مراعاة خصوصيات البعض التي يمكن معالجتها وفق حجم الدائرة الانتخابية".



ودعا الى "تجاوز المعادلات الطائفية الى معادلات وطنية وفك الخوف الاجتماعي والطائفي وتذويبه في التحالف الوطني الكبير والى استبدال اللغة الطائفية بلغة الانتساب الى الوطن"، معتبرا أن "تحقيق هذه الأمور يأتي عبر اقرار قانون جديد"، ومنبها الى "ضيق المهل القانونية".



وردا على سؤال حول مكافحة الفساد لا سيما في ملف الانترنت غير الشرعي، أشار التويني الى "حرص الرئيس ميشال عون على القضاء على الفساد".



وقال :"الرئيس عبر أمامي مرارا عن انزعاجه من عدم الجزم في هذا المجال لأن الفساد ضعف أساسي في الاقتصاد والمجتمع اللبناني"، معربا عن "استعداده لاستقبال الشكاوى والتحقيق في أي صفقة تعتريها شوائب".