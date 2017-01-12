تركيا تأمل أن يوقف ترامب دعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية



أمل وزير الدفاع التركي فكري إشيق أن تقوم الإدارة الأميركية المقبلة تحت قيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب "بإصلاح خطأ" التحالف مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.



وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا منذ 30 عاما في تركيا وتصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "جماعة إرهابية".





