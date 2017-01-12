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استعدوا للامطار والثلوج غداً

استعدوا للامطار والثلوج غداً
استعدوا للامطار والثلوج غداً
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  • الخميس 12 يناير 2017 08:17

تستمر الاجواء مستقرة اليوم وتتحول الى غير مستقرة غدا الجمعة وليل السبت الأحد نتيجة كتل هوائية رطبة وباردة يتأثر بها الحوض الشرقي للمتوسط.

الخميس:
طقس مستقر قليل السحب نهارا يتحول غائم جزئيا عصرا، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة، الرياح شمالية غربية ١٥ الى ٢٠ كم/س والبحر منخفض الموج حرارة سطح المياه ١٩درجة والرطوبة تتدنى لتسجل بين ٣٠ و ٧٥٪‏.



الجمعة:
طقس متقلب مع تساقط أمطار متفرقة خلال النهار وتتساقط الثلوج على الـ ١٤٠٠م الى ١٥٠٠م وتنخفض الحرارة قليلا وتتراوح ساحلا بين ٩ و ١٧ درجة.

السبت:
طقس غائم جزئيا الى غائم ويتحول الى متقلب بعد الظهر والليل مع احتمال لبعض الامطار المتفرقة خاصة على الجبال وفي الداخل أما الحرارة على السواحل تتراوح بين ٩ و ١٨ درجة.





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