ورقة مطلبية لاعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات... فهل من متجاوب؟

تتسارع وتيرة اللقاءات المعلنة وغير المعلنة بين الأطراف السياسية للتوافق على صيغة قانون انتخاب جديد، مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة في 11 شباط المقبل، وتتكاثر بشكل طفيلي الاقتراحات التي لا بدّ بأن الكتل السياسية انشغلت بقياس مفاصل كل قانون ومواءمتها لحجم تمثيلها ومصالحها. وتناست في غرف تبديل الاقتراحات وزحمتها حقوق من يمثلن قوة ناخبة تتخطى الرجل. إذ تُشكل المرأة نسبة 50,8 في المئة من أصوات المقترعين في الانتخابات اللبنانية بشكل عام، بينما يشكل الرجل 49,2 في المئة من نسبة المقترعين. ولا تتجاوز نسبة تمثيل هذه القوة الناخبة في المجالس البلدية 5,4 في المئة، و الـ 4 في المئة في مجلس الوزراء، ولا تتعدى نسبة حضورهن في المجلس النيابي الـ 3 في المئة، إذ يحتل لبنان المرتبة الـ143 من بين 144 دولة في العالم تشارك النساء فيها بالبرلمان، حسب دراسة (المنتدى الاقتصادي العالمي 2016).



"تضطر النساء اللبنانيات اليوم، بعد 63 عاما من الإقرار الشكلي لحقوق المرأة في المشاركة السياسية، إلى الإلحاح بطلب اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات العامة وكذلك في ملء المناصب العليا الحكومية وفي مختلف مجالات الحقل العام". انطلاقاً مما أثبتته التجارب في الدول العربية والعالمية (حتى الديمقراطية) بأن النساء لم يستطعن أن يصلن إلى البرلمان من دون اعتماد تدابير خاصة، ومنها نظام الكوتا النسائية، والذي هو تمييز إيجابي ضروري هدفه تسريع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل فعال وإعادة التوازن المفقود من خلال إزالة العوائق التي تمنع وصولها. فـ 86 دولة أجنبية وعربية قد اعتمدت مبدأ تخصيص حصة (كوتا) لتمثيل النساء في البرلمان تأميناً للديمقراطية ولتصحيح الخلل القائم في البرلمان، وعلى سبيل المثال نذكر منها: سويسرا، ألمانيا، الهند، البرتغال، تونس، المغرب السودان، الجزائر وغيرها.



هدفان رئيسيان

وفي إطار هذا الإلحاح عقد "التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان" مؤتمره الصحافي الأول بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب جيلبيرت زوين، الوزيرة السابقة منى عفيش، وممثلين للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلين لجمعيات المجتمع المدني.

وأعلنت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، باسم التحالف بأنه "يهدف الى اعتماد "كوتا" نسائية تضمن حصول النساء على نسبة لا تقل عن 30 في المئة من المقاعد النيابية في أي قانون انتخاب يتم التوافق عليه. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتوجب على التحالف تحقيق المشاركة في أعمال اللجان النيابية المعنية بوضع قانون الانتخابات النيابية المقبل، وفي نقاش وصوغ اشكال الكوتا والآليات المناسبة لضمان تحقيق هذه النسبة ضمن أي قانون انتحاب يتم التوافق عليه، ومواكبة الاستحقاقات التي تعنى بمشاركة النساء في صنع القرار السياسي في السلطة التنفيذية ومراكز صنع القرار المقبل والتنسيق مع وزير الدولة لشؤون المرأة حول الخطوات المقبلة. مطالبة بأن يكون التحالف هو المرجعية المدنية لاعتماد الكوتا في القانون الانتخابي كما في مواقع القرار الحكومية. انطلاقاً من يقين بأن المشاركة الفاعلة للنساء لن تتحقق ما لم تتدخل إرادة المشترع لإحقاق الحق وتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين والمواطنات، وإن رغبة النساء بدخول العمل السياسي لا تكفي كي تتحقق إلا اذا اقترنت بالتزام حزبي وسياسي من الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة أولا، وبقوننة هذا الحق ثانيا.



خطة تحرك

وتتركز خطة التحرك القصيرة الأمد لتضمين "الكوتا" النسائية في القانون الانتخابي الجديد على محاور ثلاثة: " تنفيذ خطة إعلامية تواكب الاستحقاق الانتخابي بمراحله المختلفة بدءا من اليوم حتى إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2017، خطة مناصرة تتضمن لقاءات مع المسؤولين والكتل النيابية والأحزاب السياسية، استنهاض الرأي العام حول أهمية مشاركة النساء في العمل السياسي والشأن العام، وعمل تقني قانوني يواكب عمل اللجنة البرلمانية المعنية بقانون الانتخاب ويشارك في أعمالها.



طلب موحّد

وتقدّم التحالف خلال المؤتمر بالورقة المطلبيّة الموحّدة التي اعتمدها أعضاؤه تحت عنوان "المطلب الموحّد للنساء في لبنان" الموقّع من أكثر من 35 هيئة ومنظمة ومجمعا واتحادا وجمعية تهتم بشؤون المرأة وحقوق الانسان. والتي تضمنت "إقرارتمثيل المواطنات اللبنانيات في المجلس النيابي بما لا يقل عن نسبة 30 في المئة من مجموع عدد المقاعد النيابية، وذلك كتدبير خاص موقت، على أن يصار في هذا السبيل إلى إجراء التعديلات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة أيا كان النظام الانتخابي المعتمد وأيا كان حجم الدوائر.

واعتمدت الورقة المطلبية على عدة أسباب موجبة نذكر منها "المادة 7 من الدستور التي تنص على أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم، اتفاق الوفاق الوطني -اتفاق الطائف -في العام 1989، الذي نصّ على أن تجري الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب جديد يراعي القواعد التي تؤمّن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله، التزام الدولة اللبنانية بموجب الدستور بمواثيق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبتجسيد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء، إبرام لبنان الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ العام 1996 وهي الاتفاقية التي دعت الدول لاتخاذ تدابير خاصة موقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، التأكيد على المشاركة السياسية للمرأة في خطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرت في أيلول 2015 بمشاركة لبنان والتزامه أهدافها الـ 17 وضمنها الهدف الخامس الخاص بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، إحجام الأحزاب والقوى السياسية عن ترشيح نساء إلى الندوة البرلمانية، ونظراً إلى أن رغبة النساء بدخول المعترك السياسي لا تكفي كي تتحقق إلاّ إذا اقترنت بالتزام حزبي وسياسي من الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة...".