اقرار اتفاقين يتعلقان بالخدمات الجوية والعلوم التطبيقية والاقتصادية





أقرت لجنة المال برئاسة النائب براهيم كنعان اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة ٢١ مليون يورو لانشاء وتجهيز مبنى جديد للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية.





كما اقرت اتفاقية مع المجموعة الاوروبية حول الخدمات الجوية.





هذا، وأرجات اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للمؤسسات العامة الخاضعة لوزارة الطاقة فتح حسابات خاصة في المصارف الخاصة للخميس ١٢ ك ٢ لاستكمال البحث.

