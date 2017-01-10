آليات لرفع النفايات الصلبة لبلدية الميناء

قدم مشروع المجتمعات اللبنانية المضيفة المنفذ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبتمويل من السفارة الاميركية في لبنان من خلال صندوق BPRM، آليات عبارة عن BObCat - مكنسة وPicku "قلاب" الى بلدية الميناء لمساعدتها برفع النفايات الصلبة من كورنيش البحر والشوارع القديمة في المدينة.



تم تسليم الآليات في حضور منسق مشروع دعم المجتمعات في الوزارة المعنية حسن طرابلسي ومدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الشمال آلان شاطري ورئيس البلدية عبد القادر علم الدين ورؤساء المصالح والدوائر في البلدية.