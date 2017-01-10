حمادة اتفق مع نظيره السعودي على وضع اتفاقية تربوية: التأزم في العلاقات الخليجية الى زوال

أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من الرياض، ان "احياء الهبة السعودية للجيش سيكون على طاولة المحادثات الموسعة التي تعقد ظهرا في العاصمة السعودية".

وأشار حمادة في حديث الى اذاعة "صوت لبنان 100,3-100,5"، الى انه عقد اليوم اجتماعا مع وزير التعليم السعودي واتفقا على زيارة قريبة له للبنان لتوقيع اتفاقية تربوية، لافتا الى ان "هذه الخطوة تمثل اول مؤشر لتطبيع سريع وجيد في العلاقات بين البلدين ورفع الحظر المفروض على سفر الرعايا الخليجيين الى لبنان".



وقال: "إتفقنا على وضع اتفاقية تربوية تعليمية وبحثنا في وضعها على ان يأتي هو الى بيروت لتكون بداية تدفق السعوديين الى لبنان لتوقيعها. كما تطرقنا لكل ما يخص دعم السعودية للطلاب اللبنانيين. وبحثنا في ملف الجامعة اللبنانية وآفاق التعاون مع المملكة في القطاع الجامعي".



ولفت حمادة الى أن "مجرد زيارة الرئيس ميشال عون للسعودية وتنظيمها والحماس الظاهر لدى الجانبين، يدل على بداية جيدة جدا للعهد الجديد". وقال: "نشعر ساعة بعد ساعة ان ما شاب العلاقات الخليجية عامة والعلاقات السعودية خاصة من تأزم وسوء تفاهم هو الى زوال".



وردا على سؤال، أكد حمادة ان "قضية العسكريين لدى داعش مطروحة على رأس جدول اعمال الزيارة الرئاسية الى قطر"، قائلا: "عودتنا على لعب دور الفدائي في هذه الامور".