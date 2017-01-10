تصفح جريدة البلد
الجمعة 13 كانون الثاني 2017
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار البلد
حمادة اتفق مع نظيره السعودي على وضع اتفاقية تربوية: التأزم في العلاقات الخليجية الى زوال
حمادة اتفق مع نظيره السعودي على وضع اتفاقية تربوية: التأزم في العلاقات الخليجية الى زوال
حمادة اتفق مع نظيره السعودي على وضع اتفاقية تربوية: التأزم في العلاقات الخليجية الى زوال
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الثلاثاء 10 يناير 2017 09:58
أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من الرياض، ان "احياء الهبة السعودية للجيش سيكون على طاولة المحادثات الموسعة التي تعقد ظهرا في العاصمة السعودية".
وأشار حمادة في حديث الى اذاعة "صوت لبنان 100,3-100,5"، الى انه عقد اليوم اجتماعا مع وزير التعليم السعودي واتفقا على زيارة قريبة له للبنان لتوقيع اتفاقية تربوية، لافتا الى ان "هذه الخطوة تمثل اول مؤشر لتطبيع سريع وجيد في العلاقات بين البلدين ورفع الحظر المفروض على سفر الرعايا الخليجيين الى لبنان".
وقال: "إتفقنا على وضع اتفاقية تربوية تعليمية وبحثنا في وضعها على ان يأتي هو الى بيروت لتكون بداية تدفق السعوديين الى لبنان لتوقيعها. كما تطرقنا لكل ما يخص دعم السعودية للطلاب اللبنانيين. وبحثنا في ملف الجامعة اللبنانية وآفاق التعاون مع المملكة في القطاع الجامعي".
ولفت حمادة الى أن "مجرد زيارة الرئيس ميشال عون للسعودية وتنظيمها والحماس الظاهر لدى الجانبين، يدل على بداية جيدة جدا للعهد الجديد". وقال: "نشعر ساعة بعد ساعة ان ما شاب العلاقات الخليجية عامة والعلاقات السعودية خاصة من تأزم وسوء تفاهم هو الى زوال".
وردا على سؤال، أكد حمادة ان "قضية العسكريين لدى داعش مطروحة على رأس جدول اعمال الزيارة الرئاسية الى قطر"، قائلا: "عودتنا على لعب دور الفدائي في هذه الامور".
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
3 + 9 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
الرئيس عون يواصل لقاءاته في الرياض...,وحركة ناشطة بين وزراء البلدين
الثلاثاء 10 كانون الثاني 2017
معركة الموصل... حرب استنزاف وخسائر للجيش
الثلاثاء 10 كانون الثاني 2017
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011