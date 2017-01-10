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الرئيس عون يواصل لقاءاته في الرياض...,وحركة ناشطة بين وزراء البلدين

الرئيس عون يواصل لقاءاته في الرياض...,وحركة ناشطة بين وزراء البلدين
الرئيس عون يواصل لقاءاته في الرياض...,وحركة ناشطة بين وزراء البلدين
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  • الثلاثاء 10 يناير 2017 09:55
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مقر إقامته في الرياض، وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل بن زيد الطريفي.

هذا والتقى عون وزير الاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي الذي أكد بعد اللقاء امكانية عودة الرعايا السعوديين الى لبنان وهو اولهم.


وعلى هامش لقاءات عون، التقى وزير الاعلام السعودي وزير الاعلام ملحم الرياشي واشار بعد اللقاء الى أنه تم البحث في دعم كل وسائل الاعلام المهنية ذات الالتزام المهني الكبير لتعاود مزاولة نشاطها الاعلامي.

كما التقى وزير الاقتصاد رائد خوري نظيره السعودي الذي أعلن معظم المشاكل العالقة حلت ولا سيما قضية الصادرات اللبنانية لافتا الىى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة كل الامور العالقة او التي قد تطرأ.


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