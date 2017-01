"رح_سكر_خطي"... للتضامن مع "الذات" ضد فساد الاتصالات

"عزيزي المشترك لم يعد لديك رصيد كافٍ لإجراء هذه المكالمة يرجى تعبئة خطك والمعاودة لاحقاً"... "انتبه لديك حتى الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليل لتعبئة بطاقتك وإلا سوف تفقد رقمك"... "dear subscriber you don’t have enough credits… kindly recharge your line and subscribe to the service again"... وتتعدد رسائل سوء الحظ المفبرك والواقع واحد.

مَن من اللبنانيين لم تزف له عاملة الهاتف الالكتروني في شبكة الاتصالات التي يتعامل معها خبراً صباحياً أو مسائياً من هذا النوع، مَن من اللبنانيين لم يشتم وزارة الاتصالات لفقدانه اتصالاً مهماً بسبب سوء التغطية أو سوء الانترنت، ومَن من اللبنانيين لا تشكل له فاتورة هاتفه الخلوي كابوساً شهرياً تُمعن شركات الاتصال وبتغطية من الوزارة الأم بتكريسه أمراً واقعاً يتفرّد لبنان بفبركة فصوله الاحتكارية عن باقي دول العالم.

تُعتبر فاتورة الهاتف الخلوي في لبنان من الأغلى عالمياً، الأمر الذي يعود إلى تعامل الحكومات المتعاقبة مع قطاع الاتصالات كمصدر لتمويل الخزينة، حيث يبلغ إنفاق اللبنانيين على الاتصالات أكثر من ملياري دولار سنوياً. أما الضرائب والريوع فحصتها من ذلك نحو 58 % (1,2 مليار دولار)، وبالتالي فإن الضرائب تشكل حوالى 65 في المئة من قيمة فاتورة الخلوي. وذلك انطلاقاً من اعتبار السلطة الخلوي في لبنان مصدر إيرادات، وليس خدمة بديهية للمواطنين. فيدفع اللبنانيون فاتورة مرتفعة جداً مقابل خدمة رديئة جداً في الاتصال الخلوي والاتصال بالإنترنت. ويحتل لبنان المرتبة 12 عربياً و172 عالمياً بسرعة تحميل البيانات بحسب تقرير دولي صدر في الـ2014. ولعل من أكثر الأمور استهجاناً في هذا الإطار وأكثرها استخفافاً بعقل المواطن واستغلالاً لجيبه هو قيام الوزراء بخفض أسعار الاتصالات بأنواعها عند وصول كل وزير جديد إلى وزارة الاتصالات.



من رحم المعاناة

وانطلاقاً من هذا الواقع غير المنطقي الذي يعاني منه اللبنانيون كافة من دون استثناء، وانطلاقاً من معاناة الناس المادية والمعنوية مع شركات الاتصالات بشكل يومي وشهري انتشرت مؤخراً حملة "#رح_سكر_خطي" المناهضة لسياسة إفلاس المواطن مقابل منحه أسوأ خدمة اتصالات وانترنت في العالم. فما هي هذه الحملة، ما أهدافها، كم عمرها، من أطلقها، من أين أتت فكرتها، وكيف لها أن تشكل ورقة ضغط على شركات الاتصالات، وهل سيكتفي بها مطلقوها أم ستُستتبع بخطوات لاحقة.

للإجابة على كل هذه الاسئلة، كان لـ"البلد" حديث مع مؤسس حملة "#رح_سكر_خطي" الذي فضل عدم ذكر اسمه في الإعلام لانه "ليس من طلاب الشهرة والوجاهة والسلطة" على حد تعبيره. مكتفياً بتوصيف نفسه بـ"مواطن لبناني صالح" ويقول "طرحنا فكرة وأصبحت هذه الفكرة ملكا للرأي العام، ففي العمل الثوري الناس هي القائد".



فكرة الحملة

وتأتي "#رح_سكر_خطي" التي تم إطلاقها منذ شهرين في إطار نشاطات حملة "الكفاح-المهذب" التي سبق وأطلقتها "حركة شبابية مستقلة ذات أيديولوجية وطنية، وهم مجموعة من الشباب اللبناني المقيم والمغترب المستقلين الأحرار الذين ضاقوا ذرعا بالفساد المستشري في البلد، جمعهم حب لبنان وعندهم رغبة بإصلاحه قبل ستة أشهر.

وعن فكرة إطلاق الحملة التي سيلجأ الملتزمون بها إلى إغلاق هواتفهم الخلوية يوم الأحد في تاريخ 8-9-2017 من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً، أو لمدة أقلها ست ساعات، ووضع الهواتف بوضعية الطيران ( flight mode ) والتواصل مع الأهل والأصدقاء عبر الواي فاي. يؤكد مؤسسها بأنها جاءت بعد أن عاد بعض المغتربين إلى لبنان ورأوا الفروقات الخيالية في أسعار الاتصالات بين لبنان ودول اخرى. فـ"لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي يضطر فيها المواطن إلى تشريج خطه شهريا، كي لا يخسر رقمه، بينما الخط في كل بقاع الأرض هو مدى الحياة أو على الأقل يستمر لمدة سنة كاملة.



أهمية الحملة وأهدافها

وتستمد الحملة أهميتها من "ضرورة مواجهة الشركات المحلية التي تحتكر الاتصالات وتعطيها للمستهلك بأغلى الاسعار، ومن تعميم هذه السياسة على الجميع، إذ لا يوجد مواطن في لبنان غير متألم وموجوع من هذه السياسية". وتهدف الحملة بشكل رئيسي إلى تخفيض التعرفة على المكالمات الداخلية والدولية وإلغاء التشريج الشهري الإجباري. أما طريقة التأثير على الشركات عبر إغلاق الهواتف يوم الأحد القادم فيقول مؤسس الحملة "إن التأثير مضمون كلما كان عدد الملتزمين من المشتركين أكبر، وذلك لأن عدد المشتركين يبلغ تقريبا خمسة ملايين مشترك، ولو استخدم كل واحد منهم دولارا واحداً في اليوم، هذا يعني أنه أدخل للشركتين 55 مليون دولار فياليوم، ما يعني بالشهر 150 مليون دولار، وطبعا اللبناني أقل ما يصرفه يوميا بين اتصالات وانترنت ما يقارب العشرة دولارات ، فتصوروا لو قاطعناهم ليوم واحد وطالبنا بحقوقنا كم ستكون خسائر الشركات المشغلة".



الخطوات القادمة

وتصب حملة "الكفاح_المهذب" اليوم جام اهتمامها على موضوع الاتصالات، عبر حملة "رح_سكر_خطي". ويصرّ مؤسسها على أن الحملة مستمرة حتى إلغاء التشريج الإجباري الشهري وتخفيض التعرفة على المكالمات الداخلية والخارجية، و"عندما ننجح سنكمل الطريق بفتح ملف فساد آخر". مؤكدا بأن الحديث عن تحركات على الأرض مواكبة للحملة "سابق لأوانه، وأن الخطوات القادمة ستحددها الخطوة الأولى أي إغلاق الهواتف يوم الأحد القادم".

ويعوّل القيمون على "رح_سكر_خطي" على وجع الناس ووعيهم، والتجاوب الأكبر مع الحملة لتحقيق الأهداف المرجوة، ويشير مؤسس الحملة إلى أن الحملة لم تقتصر على نشر التوعية الافتراضية، بل هناك توزيع منشورات في مناطق وأحياء مختلفة مـن العاصمة بـيـروت، وتنفيذ ندوات ولقاءات مع المواطنين لتوعيتهم إلى ضرورة الوقوف بوجه الفساد والمفسدين في ملف الاتصالات، والتضامن أولا مع ذاتهم كونهم أول المتضريين من هذه السياسة. أما نسب التجاوب مع الحملة حتى كتابة هذه السطور فيلفت المؤسس بأن الحملة تلقت حتى الأول من أمس 1360 رسالة، ولكن عدد المتجاوبين يصعب تحديده، لأنه ليس بالضرورة أن يلتزم كل من أعلن دعمه للحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، و"يبلغ عدد الموعودين بالتزامهم مع الحملة بما يزيد عن 30 ألفا". ولكن العبرة تبقى بالالتزام بإغلاق الهواتف في الوقت المطلوب.