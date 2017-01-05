  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الجمعة 6 كانون الثاني 2017
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

عون لاهالي العسكريين المخطوفين: سأحمل قضيتهم في زياراتي الى الخارج

عون لاهالي العسكريين المخطوفين: سأحمل قضيتهم في زياراتي الى الخارج
عون لاهالي العسكريين المخطوفين: سأحمل قضيتهم في زياراتي الى الخارج
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الخميس 5 يناير 2017 11:07
أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد لقائه أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، انه سيحمل قضية العسكريين المخطوفين في زياراته إلى الخارج.

من جهته، اكد اللواء ابراهيم "ان الرئيس عون يتابع هذا الملف يوميا ونأمل خيرا".

وقال حسين يوسف باسم الأهالي: "الأمور تتجه الى شيء ايجابي ولكن لا شيء ملموسا. وما يقوله اللواء ابراهيم بمثابة دستور لنا".

ثم استقبل عون وفد جمعية الطفل المصاب بالكلى برئاسة البروفسور شبل ماروني.



الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
8     +     2     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011