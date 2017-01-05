هيفا وهبي تُفاجئ جمهورها بصورٍ من داخل مغطس الحمام

خضعت الفنانة هيفا وهبي لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصوّر المشاهير شربل بو منصور، وطغى الأبيض والأسود على الصور الجديدة الّتي اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي.

في التفاصيل، إختارت هيفا وهبي أن يصوّرها شربل بو منصور وهي تجلس في مغطس حمام مميّز بكامل ملابسها وأناقتها. ولفتت هيفا الأنظار بالمجوهرات الّتي ارتدتها على معصمها على هيئة أفعى. وسرعان ما تم تداول الصورة الّتي نشرتها هيفا على حسابها والصورة الثانية الّتي شاركها شربل عبر إنستغرام، وأشاد عدد كبير من روّاد الإنترنت بفكرة الصور الّتي بدت أقرب إلى الخيال.