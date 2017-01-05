البيان الوزاري البديل... مدخل "الشيوعي" الى معركة الانتخابات



الى الشارع ستعود التظاهرات المركزية من اجل بناء "الدولة الديمقراطية والمقاومة"، مع اعلان الدخول في معركة أرادها الحزب الشيوعي اللبناني في وجه مشاريع القوانين الانتخابية غير القائمة على اساس نسبي مطلق، للمطالبة بقانون خارج القيد الطائفي، مع اعتبار يوم مناقشة قانون الانتخابات النيابية في المجلس النيابي مناسبة لتداعي القوى الديمقراطية للتظاهر والاعتصام رفضا لقانون الستين وما شابهه من انظمة مختلطة.





البحث في توقيت مناسبة اعلان الحزب الشيوعي اللبناني، بيانه الوزاري البديل، يؤكد سعي الحزب الى محاولة جديدة لاستنهاض نفسه من كبوة سنوات طوال، لم تستعد عافيتها الاّ بعد انتخاب الامين العام الجديد للحزب حنا غريب، ليعلن انطلاقة مستجدة على الساحة المحلية انطلاقاً من التطورات السياسية الاخيرة الراهنة وعلى رأسها تشكيل الحكومة والبحث في قانون انتخابي جديد.

امكانيات الحزب

وإن كان الحديث عن انطلاقة مستجدة، هو ما يحاول الحزب ترسيخه خلال المرحلة المقبلة من العمل السياسي، الاّ انّ اسئلة كثيرة تُطرح حول امكانيات الحزب الانتقال من اطار البيانات والخطابات المطولة، الى حيز البحث الجدي في الحلول، ومدى قدرة الحزب على تنفيذ تلك الحلول، في ظل واقع سياسي مأزوم على عناوين تتخطى حدود تلك الواردة في بيان الحزب الشيوعي اللبناني البديل، وأي قدرة لديهم على التغيير وهم الذين يناشدونه بعد ان تعززت قناعاتهم بانّ لا شيء تغير مع بداية العهد الجديد؟.

لم ينغلق الحزب الشيوعي يوماً، على واقع مقفل من التشاؤم، بل كان اول من صنع المناسبات للخطابات ذات الاصوات الرنانة، ولكنّ التوقعات لم تكن يوماً على قدر الآمال.

كبوة سياسية

فشل "الشيوعي"، تماماً كما السلطة، وان كان الاول يحظى بامتياز المحاولة من جديد، والتجديد في الحكم الذاتي، فبقدر ما يتطلع الغيورون على الحزب لانتشاله من الكبوة السياسية، بقدر ما أصبح ذلك مرتبطاً مؤخراً بشخص الامين العام للحزب حنا غريب. بالامس، رفع غريب سقف خطابه، فشرّح العناوين على طاولة بحث بيان وزاري بديل، معلناً انّ انهاء الحالة الطائفية وتصحيح الخلل السياسي والاصلاح، انّما يتطلب من الحكومة اللبنانية القيام بمعالجة فورية لتلك المشاكل والعمل على وضع حلول لها انطلاقاً من اصلاحات عميقة تحدث خرقاً في بنية النظام الطائفي وتؤسس لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية المقاومة.

خطة التحرك

وبحسب غريب فانّ ذلك لا يكون الاّ عبر بيان وزاري بديل، أعلن عنه بالامس في مركز الحزب في منطقة الوتوات في مؤتمر صحفي، معلناً عن خطة التحرك وفق برنامج تدريجي يشمل التالي:

* اتصالات مع القوى الديمقراطية لتوزيع البيان الوزاري البديل وشرح وجهة نظرنا التمسك بالنسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة.

* توزيع ملخص عن البيان الوزاري البديل واطلاق حملة إعلامية وشعبية حوله في المناطق .

* إقامة ندوات وزيارات ولقاءات وتجمعات حول البيان الوزاري البديل.

* توقيع عرائض وتنظيم اعتصامات شبابية وشعبية والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الشعبية والأهلية، من اجل إقرار قانون انتخابات على أساس النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة .

* اعتبار يوم مناقشة قانون الانتخابات النيابية في المجلس النيابي مناسبة لتداعي كافة القوى الديمقراطية للتظاهر والاعتصام رفضا لقانون الستين وما يشبهه من مختلط وتأهيل ومن اجل المطالبة بقانون على أساس النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة مع مختلف الجوانب الإصلاحية السياسية والانتخابية في القانون.

* يدعو الحزب الشيوعي اللبناني الشيوعيين والديمقراطيين والوطنيين وكل المتضررين من هذا النظام السياسي الطائفي لتظاهرة مركزية في بيروت يوم الاحد الواقع فية 29 كانون الثاني من اجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية والمقاومة، من اجل التغيير الديمقراطي في لبنان.

قانون الستين

ويعكس البيان الوزاري البديل رؤية الحزب الشيوعي اللبناني لما ينبغي ان يكون عليه بيان الحكومة لو أُريد له ان يشكل مدخلاً الى الاصلاح، على انّ البيان لا يعبّر عن كل ما يريده الحزب وانما يمكن أقلّه البناء عليه لتجسيد وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية، فهل سيبقى من يستجيب، وهل ستكون معركة تلك العناوين على الشارع من جديد، واي مواجهة سيخوضها الحزب ضد الابقاء على قانون الستين او التمديد للمجلس او اقرار قانون على اساس مختلط، وخصوصاً انّ الرؤية السياسية لمّا تزل غير واضحة، في حين تنحو الاتجاهات نحو الابقاء على القانون الحالي؟.

الى ذلك، يرمي البيان الوزاري البديل الى السعي الى تحرير القرار السياسي للدولة اللبنانية من التبعية، في الشق الاول المرتبط بالقضية الوطنية وبناء الدولة المقاومة. كما يسعى الى تأكيد حق الشعب اللبناني بالمقاومة إلى جانب جيشه الوطني، والمطلوب كأولوية تعزيز قدرات الجيش وتأمين مستلزماته العسكرية كافة.

الاصلاح السياسي

امّا في ما يتعلق بالشق المرتبط بالاصلاح السياسي وبناء الدولة العلمانية، فيذكر البيان الوزاري البديل ضرورة اقرار قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي مع اصلاح نظم الدعاية والاعلام والتمويل الانتخابي والمكننة وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة والكوتا النسائية. اضافة الى تطبيق المادة 22 من الدستور بانتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني ولا طائفي يستحدث مجلساً للشيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف وتختصر صلاحياته في القضايا المصيرية. ووضع قانون وطني جديد للأحزاب يمنع قيامها على أساس طائفي أو مذهبي، ويعطي الاحزاب الحالية مدة عشر سنوات لتعديل مواثيقها وأهدافها وممارساتها السياسية الفعلية. اضافة الى استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.

كما تخللت البيان عناوين عدة في الشق المتعلق بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وبناء الدولة الديمقراطية، وبالتالي فان على الحكومة ان تقوم بسلسلة سياسات واصلاحات تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المنتج الذي يؤمن قدرا أكبر من الاستقلالية بعيدا عن التبعية، اضافة الى وقف اضعاف الدولة وارتهانها عبر الدين العام ومفاعيله، والعمل على استرداد دورها الفاعل عبر امتلاك رؤية اقتصادية بعيدة المدى. اضافة الى عناوين تتعلق بالنظام الضرائبي، سياسات المصرف المركزي، مسألة الكهرباء والاتصالات، في السياسة النفطية، في قانون الايجارات والسياسة الاسكانية، في سياسة الرواتب والاجور، في التغطية الصحية الشاملة، في دعم الحركة النقابية، وفي حقوق المرأة.

وخص البيان قسماً عن محاربة الفساد، مشيراً الى انّ الفساد هو فساد سياسي اولاً وكامن في نظام المحاصصة والهدر، والصناديق المتفرعة عنه والتي يجب الغاؤها، و"على الحكومة اللبنانية معالجته سياسيا قبل كل شيء، كما عليها القيام بحملة منظمة لمكافحة الفساد في جميع مجالات عمل الدولة، وبخاصة على مستوى العلاقة المباشرة التي تقوم بين المواطن وموظف الدولة، واستحداث قوانين جديدة وأطر مؤسسية وآليات تنسيق خاصة بين المؤسسات العامة وشبه العامة المعنية بمراقبة ومتابعة وتدقيق الأداء في الوظيفة العامة".

السياسة الخارجية

وفي السياسة الخارجية، ذكر البيان الوزاري الجديد انّ على الحكومة اللبنانية استحداث سياسة خارجية جديدة، تتمحور حول الانفتاح على العالم المتعدد الاقطاب، ويأخذ لبنان من خلالها دوره السياسي الفعّال في اسقاط مشاريع الهيمنة الاميركية وأدواتها من خلال مقاومة عربية شاملة، وفي دعم السلم العالمي وادانة وتطويق العسكرة الامبريالية المتصاعدة، واحترام خيارات الشعوب في سعيها المشروع لتحقيق أهدافها في التحرّر الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مطالبة بشكل خاص بتمتين علاقاتها مع الدول الصاعدة سياسياً واقتصادياً ،من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين لبنان وتلك الدول، وتسجيل توازن أكبر في علاقات لبنان الخارجية.

