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الراعي لوفد من الجالية الأفريقية:الحرب في الشرق هدفها ضرب التعايش

الراعي لوفد من الجالية الأفريقية:الحرب في الشرق هدفها ضرب التعايش
الراعي لوفد من الجالية الأفريقية:الحرب في الشرق هدفها ضرب التعايش
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  • الخميس 5 يناير 2017 09:46
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وفدا من الجالية الأفريقية برئاسة الاكسرخوس سيمون فضول وحضور رئيسة اتحاد السفراء الدوليين في أميركا غرازييلا سيف.

واعتبر البطريرك أمامهم أن الحرب الدائرة في الشرق هي لضرب التعايش المسيحي الاسلامي.


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