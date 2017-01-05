الراعي لوفد من الجالية الأفريقية:الحرب في الشرق هدفها ضرب التعايش

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وفدا من الجالية الأفريقية برئاسة الاكسرخوس سيمون فضول وحضور رئيسة اتحاد السفراء الدوليين في أميركا غرازييلا سيف.



واعتبر البطريرك أمامهم أن الحرب الدائرة في الشرق هي لضرب التعايش المسيحي الاسلامي.





