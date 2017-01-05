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نديم الجميل: بدأ توزيع الحصص النفطية وبذلك تكون الصفقة الرئاسية اكتملت
نديم الجميل: بدأ توزيع الحصص النفطية وبذلك تكون الصفقة الرئاسية اكتملت
نديم الجميل: بدأ توزيع الحصص النفطية وبذلك تكون الصفقة الرئاسية اكتملت
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الخميس 5 يناير 2017 09:28
علق النائب نديم الجميل عبر "تويتر" على إقرار المراسيم النفطية في مجلس الوزراء قائلا :"على ما يبدو بدأ توزيع الحصص النفطية عند الطبقة الحاكمة وبذلك تكون اكتملت الصفقة الرئاسية".
أضاف :"ان البند الاول من الصفقة الرئاسية اخذ مجراه الى التطبيق مع الامل ان يستفيد الشعب اللبناني من هذه الثروة وليس فقط المنتفعين".
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