نديم الجميل: بدأ توزيع الحصص النفطية وبذلك تكون الصفقة الرئاسية اكتملت

‏علق النائب نديم الجميل عبر "تويتر" على إقرار المراسيم النفطية في مجلس الوزراء قائلا :"على ما يبدو بدأ توزيع الحصص النفطية عند الطبقة الحاكمة وبذلك تكون اكتملت الصفقة الرئاسية".



أضاف :"ان البند الاول من الصفقة الرئاسية اخذ مجراه الى التطبيق مع الامل ان يستفيد الشعب اللبناني من هذه الثروة وليس فقط المنتفعين".