سلهب: المنحى المتخذ في الحكومة يعطي فكرة إيجابية عنها

شدد النائب سليم سلهب في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 93,3" على أن "المنحى الذي اتخذ في جلسة الحكومة، كمنحى أولي، يعطي فكرة إيجابية عنها وعن كيفية تعاطيها في المستقبل مع باقي الأمور"، مشيرا إلى أن "الأسلوب الذي اتبع بالأمس منتج وسيكون مفيدا للشعب اللبناني".



ولفت إلى أنه "على الدولة في البداية ملء الشواغر في الادارات العامة قبل اتخاذ القرارات باقالة من التصقت أسماؤهم بالفساد وترك الهيئات الرقابية تقوم بعملها في تحديد الفاسد".



وأشار الى أن "المطلوب اليوم هو التعاطي بشفافية في الملفات المالية وفي ملف النفط لتستفيد منه الأجيال المقبلة".



أما عن قانون الانتخابات، فأوضح أن "غالبية الأفرقاء السياسيين متفقون على مبدأ النسبية ويبقى فقط الاتفاق على كيفية تطبيقه"، مؤكدا "عدم الابقاء على قانون الستين".







